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Turgutlu'da 'sahte içki' operasyonunda 2 ton şarap ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 16.10.2020 01:01 | Son Güncelleme

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde, polis ekiplerince sahte içki üretenlere yönelik düzenlenen operasyonda samanların arasına gizlenmiş 2 ton sahte şarap ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Turgutlu'da 'sahte içki' operasyonunda 2 ton şarap ele geçirildi

Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, gece saatlerinde ilçe genelinde sahte içki üretenlere yönelik operasyon düzenledi. Bir ihbarı değerlendiren ekipler, çiftlik evinde arama yaptı. Aramada, çiftlik evinde samanların arasına gizlenmiş şekilde 2 ton sahte şarap ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.
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Ekipler ayrıca, 3 farklı iş yerinde arama yaptı. Bu aramalarda da 35,5 litre sahte şarap, 15 litre sahte rakı, 3 adet sahte bandrollü rakı, 2 adet bandrolsüz viski, bir miktar etil alkol ve 480 adet kıyılmış tütün sarılı makaron ele geçirildi.

DHA

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