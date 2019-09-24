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Turistik Doğu Ekspresi Erzurum’da

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2019 20:39 | Son Güncelleme

TCDD’nin kuruluşunun 163’ncü yılı sebebiyle organize edilen ‘Turistik Doğu Ekspresi’ akşam saatlerinde Erzurum’a ulaştı.

Turistik Doğu Ekspresi Erzurum’da

Salih TEKİN/ERZURUM, (DHA)-TCDD’nin kuruluşunun 163’ncü yılı sebebiyle organize edilen ‘Turistik Doğu Ekspresi’ akşam saatlerinde Erzurum’a ulaştı. Erzincan’dan sonra turnenin üçüncü durağı olan Erzurum Garı’nda İzmir Devlet Senfoni Orkestrası konser verdi.
TCDD’nin İzmir Devlet Senfoni Orkestrası işbirliğiyle düzenlediği Turistik Doğu Ekspresi dün Ankara’dan hareket etti. Bugün öğle saatlerinde Erzincan’a ulaşan tren, akşam saat 18.00 sıralarında ise Erzurum’a geldi. Tren garında kurulan semaverde çay içen Turistik Doğu Ekspresi’nin yolcuları ve sanatçılar konser için hazırlıklara başladı. İzmir Devlet Senfoni Orkestrası sanatçısı Sema Korkut, ilk kez trenle Doğu’ya yolculuk yaptıklarını söyledi. İlk konseri Ankara Garı’nda verdiklerini, ikinci konserin Erzincan’da olduğunu belirten Sema Korkut, Erzurum’daki konserden sonra Kars’a gideceklerini belirtti.
ORKESTRA SANATÇILARI HIRKA VE MONTLA KONSERDE
Hava kararınca başlayan konser için hazırlanan orkestra sanatçıları üşümemek için mont ve hırka giydi. Prova sırasında mont giyen orkestra şefi konser başlayınca ceketini giyerken, bazı sanatçıların mont ve hırkalı olması dikkat çekti. Vali Yardımcısı Uğur Köroğlu’nun paltosuyla izlediği konser sırasında davetlilere çay ikramı da yapıldı. Erzurumluların ilgi gösterdiği konser, orkestranın sevilen eserleri seslendirmesiyle sona erdi.

FOTOĞRAFLI

Turistik Doğu Ekspresi Erzurum’daTuristik Doğu Ekspresi Erzurum’daTuristik Doğu Ekspresi Erzurum’daTuristik Doğu Ekspresi Erzurum’da

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