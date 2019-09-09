HABER

Turistik tesislerin temmuzdaki doluluk oranı yüzde 75 oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2019 12:00 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakanlığının konaklama istatistiklerine göre, bu yıl geçen yılın ocak-temmuz dönemi ile karşılaştırıldığında tesise geliş yüzde 11,5, geceleme sayısı yüzde 11,4, doluluk oranı ise yüzde 5,35 arttı - Temmuz ayında Bakanlık işletme belgeli ve belediye belgeli tesislerin doluluk oranı yüzde 75 olarak gerçekleşti

Turistik tesislerin doluluk oranı temmuz ayında yüzde 75 oldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca temmuz ayı konaklama istatistikleri açıklandı. Buna göre, yılın ilk 7 ayında tesislerin doluluk oranı yüzde 50,68 olarak gerçekleşti.

Temmuz ayında ise tesise geliş 9,9 milyon kişi, geceleme sayısı 28,8 milyon, doluluk oranı ise yüzde 74,9 olarak kayıtlara geçti.

Bu yılın Ocak-Temmuz döneminde tesise geliş 44,2 milyon kişi; geceleme sayısı ise 113,8 milyon olarak gerçekleşti. Böylece, geçen yılın aynı dönemine göre tesise gelişte yüzde 11,5, geceleme sayısında yüzde 11,4, doluluk oranında yüzde 5,35 artış yaşandı.

Temmuz 2018'e göre tesise geliş yüzde 5,64, geceleme sayısında yüzde 4,94, doluluk oranında da yüzde 0,21 oranında arttı.

- İlk sırada Antalya yer alıyor

Ocak-Temmuz dönemi illere göre verilerde Antalya tesise gelişte 12,3 milyon kişi, geceleme sayısında 49,4 milyon ve doluluk oranında yüzde 64,21 ile ilk sırada yer aldı.

İkinci sıradaki İstanbul'da tesise geliş 7,9 milyon kişi, geceleme sayısı 17,9 milyon ve doluluk oranı yüzde 58,4 oldu. Muğla, tesise gelişte 2,4 milyon kişi, geceleme sayısında 7,5 milyon ve doluluk oranında yüzde 52,4 ile üçüncü sıraya yerleşti.

Dördüncü sıradaki İzmir'de tesise geliş 1,9 milyon kişi, geceleme sayısı 3,9 milyon ve doluluk oranı yüzde 49,2 olarak gerçekleşti.

PARTNER 'Hangisi benim acaba?' O ünlüyü tanıdınız mı? 'Hangisi benim acaba?' O ünlüyü tanıdınız mı?
İstiklal Caddesi'ndeki cinayetin zanlıları adliyeye sevk edildi (1)İstiklal Caddesi'ndeki cinayetin zanlıları adliyeye sevk edildi (1)
Yozgatlı beşizlerin okul heyecanıYozgatlı beşizlerin okul heyecanı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kültür ve Turizm Bakanlığı Tesis turist

En Çok Okunan Haberler

MasterChef'te diskalifiye şoku!

MasterChef'te diskalifiye şoku!

Tuzla Deniz Harp Okulu Komutanlığı'nda korkunç olay!

Tuzla Deniz Harp Okulu Komutanlığı'nda korkunç olay!

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Akşener'den İstanbul ve Ankara'ya kayyum sözleri

Akşener'den İstanbul ve Ankara'ya kayyum sözleri

Fenerbahçe'de Luiz Gustavo şoku

Fenerbahçe'de Luiz Gustavo şoku

ABD'den tehdit gibi uyarı: Sınırı aştınız

ABD'den tehdit gibi uyarı: Sınırı aştınız

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bakanlık devraldı! 'Uçan göz' böyle görüntüledi

Bakanlık devraldı! 'Uçan göz' böyle görüntüledi

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

AK Partili isimden Mansur Yavaş'a: Ankara'yı sana dar ederiz

AK Partili isimden Mansur Yavaş'a: Ankara'yı sana dar ederiz

Mardin'de Özel Harekat Şube Müdürü şehit oldu

Mardin'de Özel Harekat Şube Müdürü şehit oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Aşure günü mesajları 2019: İslam aleminin Aşure Günü için en güzel ve anlamlı mesajlar

Aşure günü mesajları

Lezzetli ve pratik aşure tarifi (Videolu anlatım): Aşure gününde paylaşmak için!

Aşure günü için lezzetli aşure tarifi

Son dakika: Sivas'ta yolcu otobüsü seyir halindeyken alev aldı

Büyük panik! Yolcu otobüsü seyir halindeyken alev aldı

9 Eylül İzmir’in kurtuluşu kutlama mesajları: Günün anlam ve önemi!

İzmir'in kurtuluşunun 97. yılı kutlanıyor!

Diyarbakır'da terör örgütü PKK'nın 'gizli gücü' 2 şüpheli yakalandı

Terör örgütünün 'gizli gücü' Diyarbakır'da yakalandı

Son dakika! Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü!

Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.