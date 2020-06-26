HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Turistler için zincirlenen fillerin görüntüleri yürek burktu

Turistler için zincirlenen fillerin görüntüleri yürek burktu

DÜNYA HABERLERİ  | 26.06.2020 13:27 | Son Güncelleme

Tayland’da ortaya çıkan görüntüler, fillere yapılan insanlık dışı muameleyi gözler önüne serdi. World Animal Protection taafından ortaya çıkarılan görüntülerde sekiz genç fil, annelerinden zorla ayrılıyor. Ağaçlara zincirlenen filler, kalabalık önünde dans etmeleri için zorlanıyor.

Turistler için zincirlenen fillerin görüntüleri yürek burktu

Tayland’da çekilen görüntüler, turistleri eğlendirmek için fillere yapılan insanlık dışı muameleyi ortaya çıkardı. World Animal Protection tarafından paylaşılan video, turistleri eğlencesine itaat etmeleri için fillere uygulanan acımasız eğitim sürecini gösteriyor. Videoda filleri harekete geçirmek için metal bir aracın kullanıldığı görülürken, zincirlenmiş fillerin içinde bulunduğu acımasız koşullar yürekleri burktu. Annelerinden zorla ayrılan sekiz fil defalarca dövüldü, ayaklarından bağlandı ve bağlı bir şekilde yürümeye zorlandı.

Bir deri bir kemik kalmış filler, turist kalabalığı önünde dans etmeye zorlanıyor.
29953708-8450801-image-a-6_1592912228240

Acımasız eğitmenler tarafından ayaklarından ve boynundan zincirlenen genç fil, acılar içinde.
29954092-8450801-image-a-11_1592912747245

Gördükleri şiddet yüzünden yaşadıkları fiziksel ve psikolojik travmalar, filleri savunmasız durumda bırakıyor.
29953430-8450801-image-a-2_1592912198602

Ortaya çıkan başka bir video ise, iki ayağı birbirine bağlı bir şekilde yürümeye zorlanarak eğitildiğini gösterdi.
29953710-8450801-image-a-4_1592912213766

Fillerin maruz kaldığı korkunç koşulları ortaya çıkaran videoda, ağaca zincirlenen, turistleri eğlendirmek için dans etmeye zorlanan korkunç derecede zayıflatılmış filler yer alıyor.

Acılar içindeki filden, bir turisti eğlence amaçlı hortumuyla yukarı kaldırması isteniyor.
29954094-8450801-image-a-12_1592912811272

Ön bacakları birbirine bağlanarak zincirlenen fil, acılar içinde kıvranıyor.
29953714-8450801-image-a-5_1592912216613

Hareket etmemeleri için filler halatlarla ve zincirlerle bağlanıyor.
29954088-8450801-image-a-10_1592912734404

Küresel hayvan hakları organizasyonları, koronavirüsten sonra turizm faaliyetlerini tekrar canlandırmak için Tayland ve Bali gibi popüler tatil bölgelerinde fillerle doğrudan etkileşim sunan kişilerden kaçınmaları konusunda turistleri uyarıyor.

World Animal Protection'ın kampanya direktörü Ben Pearson, sömürüye dayalı eğlenceler sunmayı bırakmaları ve vahşi yaşam politikalarını düzeltmeleri konusunda seyahat sektörüne çağrıda bulundu.

Pearson, “Fil sürmek, gösteri ve banyo yapmaya zorlamak gibi faaliyetler hayvanlara yönelik zulmü destekleyen faaliyetlerdir. Turistlerin ‘tek seferlik bir tatil deneyimi’ için fillerin yaşam boyu acı çekmeye maruz bırakılmasına karşıyız” dedi.

Özellikle Avustralyalı turistler arasında popüler bir tatil mekanı olan Bali’de turizm faaliyetlerinin tekrar başlaması sonucu bu tür uygulamaların tekrar edeceğine dair endişelerin dile getiren Pearson “Turizm durdu. Ancak turizm faaliyetlerinin tekrar inşa edilmesi, vahşi hayvanlara sağlam bir gelecek sunmak ve sorumlu bir tavır almak için ideal bir fırsattır” dedi.

Turistlerin talepleri, vahşi hayvanların kullanıldığı eğlence faaliyetlerinin kapsamını belirleyen önemli bir faktör. Yalnızca Tayland’da, insanlık dışı eğitimlere maruz kalan ve esir tutulan fil sayısı 2.800.

29953434-8450801-image-a-3_1592912203667

2018’de World Animal Protection, Bali’de insanlık dışı koşullarla fil eğlencesi sunan sayısız mekan olduğunu belgeledi. World Animal Protection, sürdürülebilir ve uzun vadeli bir çözüm olarak gelecek nesillere bu travmanın aktarılmaması için fillerin esir tutulmasının yasaklanması gerektiğini savunuyor.

Etik dışı bu uygulamara son verilmesi ise tatilcilerin takınacağı tavıra bağlı. Turistler bu tür eğlencelere rağbet göstermek yerine vahşi hayvanları doğal ortamlarında görmelerini sağlayacak hayvan dostu uygulamaları tercih etmeli.

29953702-8450801-image-a-8_1592912243967

Hayvan dostu uygulamalar gözleme dayalı modeller olup, fillerle veya diğer vahşi hayvanlarla etkileşime geçmeyi engeller; ancak hala fil bakıcılığı yapan yerel bölge insanına iş imkanı sunarak turizm geliri elde etmelerini sağlar.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERBomba 'aşk' iddiası!Bomba 'aşk' iddiası!
“Hayatım boyunca her gün göz yaşartıcı gaza maruz kaldım”“Hayatım boyunca her gün göz yaşartıcı gaza maruz kaldım”
2020 AUZEF ders geçme notu nedir? AUZEF not hesaplama!2020 AUZEF ders geçme notu nedir? AUZEF not hesaplama!

En Çok Okunan Haberler

'Benim için mi şehit oldu?' deyip şehit kardeşini darp etti

'Benim için mi şehit oldu?' deyip şehit kardeşini darp etti

İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge! 81 ile gönderildi

İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge! 81 ile gönderildi

Bakan duyurdu! Ödemeler öne çekildi

Bakan duyurdu! Ödemeler öne çekildi

Azra Akın mütevazı otomobiliyle dikkat çekti!

Azra Akın mütevazı otomobiliyle dikkat çekti!

Manisa'da şiddetli deprem!

Manisa'da şiddetli deprem!

Dikkat! Yürürlüğe girdi: Yapmayanlara ceza var

Dikkat! Yürürlüğe girdi: Yapmayanlara ceza var

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Plüton'un buzlu kabuğunun altında bir okyanus olabilir

Plüton'un buzlu kabuğunun altında bir okyanus olabilir

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

Ateş çemberini görmek tüm dünya mest etti

Ateş çemberini görmek tüm dünya mest etti

Timsahın yuttuğu kadını böyle kurtarmaya çalıştılar!

Timsahın yuttuğu kadını böyle kurtarmaya çalıştılar!

Diğer Haberler
Koronavirüs salgınında ikinci dalga yaşama ihtimali en yüksek 10 ülke açıklandı

Hangi ülkeler ikinci dalgayı yaşayabilir? İşte o liste

“Hayatım boyunca her gün göz yaşartıcı gaza maruz kaldım”

“Hayatım boyunca her gün göz yaşartıcı gaza maruz kaldım”

Oxford Üniversitesi açıkladı! Çarpıcı Türkiye detayı

Oxford Üniversitesi açıkladı! Çarpıcı Türkiye detayı

Obamacare'in iptali için AYM'ye başvuru!

Obamacare'in iptali için AYM'ye başvuru!

Koronavirüsün 4 yeni belirtisi tespit edildi! Semptom sayısı 11'e yükseldi

Koronavirüsün 4 yeni belirtisi tespit edildi!

Uçağı bu hale getiren bir kuş!

Uçağı bu hale getiren bir kuş!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.