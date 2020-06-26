Turistler için zincirlenen fillerin görüntüleri yürek burktu

Ortaya çıkan başka bir video ise, iki ayağı birbirine bağlı bir şekilde yürümeye zorlanarak eğitildiğini gösterdi.

Acımasız eğitmenler tarafından ayaklarından ve boynundan zincirlenen genç fil, acılar içinde.

Bir deri bir kemik kalmış filler, turist kalabalığı önünde dans etmeye zorlanıyor.

Tayland’da çekilen görüntüler, turistleri eğlendirmek için fillere yapılan insanlık dışı muameleyi ortaya çıkardı. World Animal Protection tarafından paylaşılan video, turistleri eğlencesine itaat etmeleri için fillere uygulanan acımasız eğitim sürecini gösteriyor. Videoda filleri harekete geçirmek için metal bir aracın kullanıldığı görülürken, zincirlenmiş fillerin içinde bulunduğu acımasız koşullar yürekleri burktu. Annelerinden zorla ayrılan sekiz fil defalarca dövüldü, ayaklarından bağlandı ve bağlı bir şekilde yürümeye zorlandı.

Özellikle Avustralyalı turistler arasında popüler bir tatil mekanı olan Bali’de turizm faaliyetlerinin tekrar başlaması sonucu bu tür uygulamaların tekrar edeceğine dair endişelerin dile getiren Pearson “Turizm durdu. Ancak turizm faaliyetlerinin tekrar inşa edilmesi, vahşi hayvanlara sağlam bir gelecek sunmak ve sorumlu bir tavır almak için ideal bir fırsattır” dedi.

Pearson, “Fil sürmek, gösteri ve banyo yapmaya zorlamak gibi faaliyetler hayvanlara yönelik zulmü destekleyen faaliyetlerdir. Turistlerin ‘tek seferlik bir tatil deneyimi’ için fillerin yaşam boyu acı çekmeye maruz bırakılmasına karşıyız” dedi.

World Animal Protection'ın kampanya direktörü Ben Pearson, sömürüye dayalı eğlenceler sunmayı bırakmaları ve vahşi yaşam politikalarını düzeltmeleri konusunda seyahat sektörüne çağrıda bulundu.

Küresel hayvan hakları organizasyonları, koronavirüsten sonra turizm faaliyetlerini tekrar canlandırmak için Tayland ve Bali gibi popüler tatil bölgelerinde fillerle doğrudan etkileşim sunan kişilerden kaçınmaları konusunda turistleri uyarıyor.

Hareket etmemeleri için filler halatlarla ve zincirlerle bağlanıyor.

Turistlerin talepleri, vahşi hayvanların kullanıldığı eğlence faaliyetlerinin kapsamını belirleyen önemli bir faktör. Yalnızca Tayland’da, insanlık dışı eğitimlere maruz kalan ve esir tutulan fil sayısı 2.800.

2018’de World Animal Protection, Bali’de insanlık dışı koşullarla fil eğlencesi sunan sayısız mekan olduğunu belgeledi. World Animal Protection, sürdürülebilir ve uzun vadeli bir çözüm olarak gelecek nesillere bu travmanın aktarılmaması için fillerin esir tutulmasının yasaklanması gerektiğini savunuyor.

Etik dışı bu uygulamara son verilmesi ise tatilcilerin takınacağı tavıra bağlı. Turistler bu tür eğlencelere rağbet göstermek yerine vahşi hayvanları doğal ortamlarında görmelerini sağlayacak hayvan dostu uygulamaları tercih etmeli.

Hayvan dostu uygulamalar gözleme dayalı modeller olup, fillerle veya diğer vahşi hayvanlarla etkileşime geçmeyi engeller; ancak hala fil bakıcılığı yapan yerel bölge insanına iş imkanı sunarak turizm geliri elde etmelerini sağlar.

