Turistten Beyaz Masa'ya teşekkür

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da arkadaşıyla gezen Tatyana Bruckner, takside unuttuğu telefonunu İBB Beyaz Masa aracılığıyla buldu.

İBB'den alınan bilgiye göre, Türkiye'ye tatilini geçirmek için gelen Alman turist Bruckner, Üsküdar'a gitmek için taksiye bindi. Üsküdar Meydanı'nda taksiden inen Bruckner telefonunu takside unuttuğunu farketti. Bunun üzerine Bruckner İBB Beyaz Masa yetkililerine başvurdu.

İletişim Noktası'ndaki İBB yetkilileri, önce turistlerin kaldıkları otelin müdürüyle görüştü. Ardından kamera kayıtları incelenerek taksinin plakası tespit edildi. Plaka, sistem üzerinden taratılarak şoförün iletişim bilgilerine erişildi. Taksi şoförü ile irtibata geçilerek turiste ait cep telefonunu Üsküdar Meydan'daki İBB İletişim Noktası’na getirmesi istendi. Taksi şoförü kısa süre içerisinde unutulan emaneti teslim etti.

Tatyana Bruckner, ''Cep telefonumu takside unuttum. Beyaz Masa sayesinde bulundu. Çok mutluyum. Teşekkür ederim.'' dedi.

