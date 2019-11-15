HABER

Turizm merkezinin "yeşil altın"ında hasat zamanı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2019 11:27 | Son Güncelleme

Muğla'da geçmişi yıllar öncesine dayanan ve bölgede "yeşil altın" olarak adlandırılan zeytin, 40 bin çiftçiye ekonomik katkı sağlıyor - Muğla Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO) Başkanı Mustafa Ercan: - "Bölgede zeytin üretimi yılda ortalama 180 bin ton civarında. Bunun yüzde 90'lık kısmı yağlık olarak değerlendiriliyor" - Milas Ziraat Odası Başkanı İsmail Atıcı: - "Özellikle son yıllarda zeytin ve zeytinyağı üretiminde atağa kalktık. İlçenin şu an için en önemli geçim kaynağı zeytincilik"

DURMUŞ GENÇ / VOLKAN YILDIZ - Muğla'da geçmişi yıllar öncesine dayanan ve sofraların vazgeçilmezi olan zeytin ve zeytinyağı üretimi, 40 bin bölge çiftçisinin geçim kaynağı olmaya devam ediyor.

Muğla ve ilçelerinde yöre halkının "yeşil altın" olarak adlandırdığı zeytinin hasadına başlandı. Topladıkları zeytinleri fabrikalarda sıktırdıktan sonra zeytinyağı elde eden çiftçiler, önemli miktarda gelir elde ediyor.

Zeytinler, elle veya silkme yöntemiyle toplanıyor, türlerine göre ayrılıyor. İşleme tesislerine götürülen ve işçilerce "huni" adı verilen çukura dökülen zeytinler, makine sistemiyle yapraklarından temizleniyor, yıkanıyor ve kırıcıda ezilip kırılıyor. Buradan çıkan hamura karıştırma ve yoğurmadan sonra su veriliyor, posa ve şıra ayrıştırılıyor.

Şıradan da yağ ve kara su ayrıştırılıp, yağ filtre tankına alınıyor, son tortuları ayıklanıp dinlenme tankına bırakılıyor. Doğal yağ, daha sonra güğümlere, teneke ve şişelere dolduruluyor, halk pazarları ve marketler aracılığıyla sofralara ulaşıyor. Yağdan geriye kalan "pirina" ise tekrar öğütülüp sanayide çeşitli alanlarda kullanılıyor.

Kentte zeytin ve zeytinyağı üretiminin büyük bölümü Milas, Bodrum, Yatağan ve Menteşe ilçelerinde gerçekleştiriliyor.

- "Bölgede zeytin üretimi yılda ortalama 180 bin ton civarında"

Muğla Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO) Başkanı Mustafa Ercan, AA muhabirine, bölgede zeytin üretiminin önemli geçim kaynağı olduğunu söyledi.

Muğla ve ilçelerinde zeytin ve zeytinyağı üretiminin yaklaşık 40 bin çiftçinin geçim kapısı olduğunu, kentte zeytin ağacı sayısının ise 18 milyona ulaştığını anlatan Ercan, "Bölgede zeytin üretimi yılda ortalama 180 bin ton civarında. Bunun yüzde 90'lık kısmı yağlık olarak değerlendiriliyor. Hasadın ardından yaklaşık 45 bin ton civarında zeytinyağı elde ediliyor." dedi.

Ercan, Milas Ticaret ve Sanayi Odasının da Milas zeytinyağı adıyla Coğrafi İşaret Tescil Belgesi aldığını hatırlatarak, ilçedeki zeytinyağının marka değerini artırdığını kaydetti.

- "Milas'ta 11 milyon zeytin ağacı var"

Milas Ziraat Odası Başkanı İsmail Atıcı, Milas'ta 11 milyon kayıtlı zeytin ağacı bulunduğunu, ülkenin en kaliteli zeytin ve zeytinyağlarını ürettiklerini dile getirdi.

Kentte özellikle son yıllarda memecik zeytin üretiminin ivme kazandığına değinen Atıcı, şunları kaydetti:

"Özellikle son yıllarda zeytin ve zeytinyağı üretiminde atağa kalktık. İlçenin şu an için en önemli geçim kaynağı zeytincilik. 52 köyde tarımsal faaliyette bulunan çiftçinin ana geçim kaynağı zeytincilik. Bu yıl zeytinde rekolte yılı yaşadık. Kırsal kesim ve dağlık bölgelerde çok iyi ürün hasadımız var. Bu yıl yağlık ve sofra zeytinleri çok kaliteli. Bu nedenle son yıllarda daha da talep edilen bir ürün haline geldi."

- "Bölgede zeytincilik 3 bin yıl öncesine dayanıyor"

Bu arada, Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Stratonikeia Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt de Muğla ve ilçelerindeki kazılarda bulunan zeytinyağı kapları ve bazı tarihi eserlerdeki zeytin figürlerinden yola çıkarak, kentteki zeytin ve zeytinciliğin geçmişinin 3 bin yıl öncesine kadar uzandığının söylenebileceğini ifade etti.

PARTNER Ünlüler aynı, zamanlar farklı! Bu hallerine çok şaşıracaksınız Ünlüler aynı, zamanlar farklı! Bu hallerine çok şaşıracaksınız
25 yıldır 8 günde bir tarihi saati kuruyor25 yıldır 8 günde bir tarihi saati kuruyor
Yaren Leylek ile Adem Amca’nın belgeseli Prag’da finale kaldıYaren Leylek ile Adem Amca’nın belgeseli Prag’da finale kaldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İsmail Atıcı Muğıla zeytin Zeytinyağı

En Çok Okunan Haberler

Gaziantep'te cami inşaatı kazasında endişeli bekleyiş sürüyor

Gaziantep'te cami inşaatı kazasında endişeli bekleyiş sürüyor

MasterChef'te büyük şok! Elenen isimden jüriye çok sert sözler

MasterChef'te büyük şok! Elenen isimden jüriye çok sert sözler

Milli marş ıslıklandı!

Milli marş ıslıklandı!

56 ilde dev operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı

56 ilde dev operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı

Putin'den kritik Türkiye ve Suriye açıklaması! ' Eğer gerçekten bazı ihlaller görürsek...'

Putin'den kritik Türkiye ve Suriye açıklaması! ' Eğer gerçekten bazı ihlaller görürsek...'

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Trump’a izlettiği video

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Trump’a izlettiği video

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

MSB'den 'Barış Pınarı Harekatı' açıklaması

MSB'den 'Barış Pınarı Harekatı' açıklaması

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Ayasofya'da çıplak poz vermişti! Soruşturma başlatıldı

Ayasofya'da çıplak poz vermişti! Soruşturma başlatıldı

Dört belediyeye operasyon! Kayyum atandı

Dört belediyeye operasyon! Kayyum atandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bombalı eylem hazırlığındaki kadın teröristten çarpıcı itiraflar! Dikkat çeken HDP detayı

Kadın teröristten çarpıcı itiraflar! Dikkat çeken HDP detayı

Patlayıcılarda milletvekilinin oğlunun parmak izi tespit edildi

Patlayıcılarda milletvekilinin oğlunun parmak izi tespit edildi

'Oğluma bakmıyorsun' diye kaynana gelinine dava açmıştı! Karar verildi

'Oğluma bakmıyorsun' diye gelinine dava açmıştı! Yeni gelişme

Eski eşini 21 yerinden bıçakladı, mahkemede söyledikleri kadını çileden çıkardı

Eski eşini 21 yerinden bıçakladı, sözleri çileden çıkardı

CHP'li Resmiye Kahruman'a Devlet Bahçeli'ye hakaretten hapis istemi

CHP'li isme hapis istemi!

İstanbul'da halk otobüsü alev alev yandı

İstanbul'da korku dolu anlar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.