BURCU ÇALIK- Türkiye Turist Rehberleri Birliği (TUREB) ile Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) ortaklığında, sahte belgeli rehber ve kaçak acentelerin faaliyetlerinin önüne geçecek Dijital Platform dün itibarıyla uygulamaya girdi. TUREB ve TÜRSAB tarafından 4 Eylül'de imzalanan kapsamlı protokolle Türkiye'deki 7 bin 500 seyahat acentesi ile 7 bin 500 eylemli rehberi bir araya getirecek, sahte rehber ve acentelerin önüne geçecek Dijital Platform'un kurulması kararlaştırılmıştı. Bu kapsamda hazırlanan Dijital Platform hizmete alındı. TUREB Başkanı Ahmet Zeki Apalı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TUREB ve TÜRSAB'ın turizm sektöründe kanunla yetkilendirilen iki kuruluş olduğunu söyledi. "Turlar rehbersiz olmaz. Acenteler rehbersiz, rehberler de acentesiz tur yapamaz." diyen Apalı, bu açıdan birbirine bağlı iki sektör paydaşının Türkiye turizmi açısından devamlı işbirliği içerisinde olması gerektiğini kaydetti. İki kuruluş arasında bu amaçla hazırlanan protokoldeki en önemli uygulamalardan birinin Dijital Platform'un kurulması olduğunu belirten Apalı, "Acentelerden 'rehber bulamadık', rehberlerden de 'iş alamadık, bizim yerimize belgesiz, sahte, kaçak rehberler iş alıyor' şeklinde şikayetleri çok alıyorduk. Bu sıkıntıların önüne geçmek, iki tarafın şikayetlerini ortadan kaldırmak adına Dijital Platform'un kurulmasını kararlaştırdık." ifadelerini kullandı.

- Platform üzerinden otomatik sözleşme yapılacak TUREB Başkanı Apalı, "Dijital Platform şu anda çalışır halde, dün itibarıyla uygulamaya girdi. Yıl sonuna kadar bütün aksamaları da ortadan kaldırarak dört dörtlük çalışır hale getirmeyi amaçlıyoruz. Hedefimiz sahte belgelerle rehberlik yapanların engellenmesi, 'kaçak acentecilik' dediğimiz sahte belgelerle tur planlayanların önüne geçilmesi." diye konuştu. Platformun nasıl çalışacağına yönelik bilgileri de paylaşan Apalı, TUREB'in belgeli rehberlerin bilgilerinin, adli sicil kayıtlarının yer aldığı "Rehber Bilgi Sistemi" ismindeki dijital veri tabanının platform yoluyla ortak kullanıma açılacağını dile getirdi. Rehberlerin ve seyahat acentelerinin bu platforma kendi girişlerini yapacağını, bu şekilde ortak bir havuz oluşturulacağını aktaran Apalı, "Örneğin, acente ilanında gerçekleştirilecek bir tura yönelik tüm temel bilgileri paylaşacak. Uygun olan rehber de turu yapabileceğine yönelik bildirimde bulunacak. Acente de rehberi kabul ettiği takdirde karşılıklı onay kodları gidecek ve otomatik sözleşme yapılarak sistemde kayıt altına alınacak. Karşılıklı yasal ve mali yükümlülükler hiçbir sıkıntı yaşanmadan yerine getirilmiş olacak." dedi.

- "3 bin civarında sahte rehberin çalıştığını düşünüyoruz" TUREB Başkanı Apalı, platformun, rehberlik ve acentecilik faaliyetlerinin daha sağlam, sağlıklı, güvenli ve profesyonel bir zeminde yürütülmesine olanak tanıyacağına değinerek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Sahte belge düzenleyen rehberlerle ilgili çok ciddi tespitlerimiz var, bunlar ciddi bir sayıda. Bir de tespit edemediklerimiz var. Mesela geçen yıl Kültür ve Turizm Bakanlığı ile TÜRSAB'la yaptığımız denetimlerde çok sayıda sahte rehberin çalıştığını, yıl içerisinde farklı farklı turlara çıktığını belirledik. Tespit ettiklerimizden hareketle yoğun sezonda çalışan sahte rehber sayısının 3 bin civarında olduğunu düşünüyoruz. Sahte belgelerle çalışanların bir kısmını yakaladık, konuyu savcılıklara aksettirdik. Tam sayıyı elbette bilemiyoruz çünkü her noktada denetim yapma imkanınız yok. Aynı şekilde 'sahte acentecilik' diye de bir şey var. Sahte turlar da düzenleniyor. Platformun yüzde 90 oranında hem sahte rehberliğin ve hem sahte acenteciliğin ortadan kaldırılmasını sağlayacağını düşünüyorum. Tabii bugün başladık, yarın olacak değil ama kısa sürede bu hedefe ulaşılacaktır."