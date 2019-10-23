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Türk Akım projesinde Rus doğalgazı Kıyıköy'e ulaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2019 18:20 | Son Güncelleme

KIRKLARELİ Valisi Osman Bilgin, Rus doğal gazını Avrupa'ya nakledecek Türk Akım projesinin Deniz ve Kara Hattının inşaat sürecinin tamamlandığını belirterek, "Türkiye üzerindeki inşaat sürecinin ise yüzde 99.9'u tamamlanarak hat üzerinden 15 Ekim itibari ile gaz alımına başlanıldı ve gaz Kıyıköy'e ulaştı" dedi.

Türk Akım projesinde Rus doğalgazı Kıyıköy'e ulaştı

KIRKLARELİ, (DHA)- KIRKLARELİ Valisi Osman Bilgin, Rus doğal gazını Avrupa'ya nakledecek Türk Akım projesinin Deniz ve Kara Hattının inşaat sürecinin tamamlandığını belirterek, "Türkiye üzerindeki inşaat sürecinin ise yüzde 99.9'u tamamlanarak hat üzerinden 15 Ekim itibari ile gaz alımına başlanıldı ve gaz Kıyıköy'e ulaştı" dedi.
Kırklareli Valiliği'nde TürkAkım Projesi Boru Hattı ile Doğalgaz Taşımacılığı İşletme Faaliyet Ruhsatı Teslim Töreni gerçekleştirildi. Törene, Vali Osman Bilgin, South Stream Transport B.V şirketinin Hollanda Tali Şubesi Armada Danışmanlık Limited Şirketi Proje Müdürü Erol Yazıcı, İşletme Müdürü Valeriy Yakubov, İzinler Müdürü Matteo Veronesi ile İzinler Uzmanı Aytaç Tolgay da katıldı. Vali Bilgin, Rus gazını Türkiye ve Avrupa'ya taşıyacak 31,5 milyar metreküp kapasiteli Türk Akım deniz ve kara hattının inşaat sürecinin tamamlandığını belirterek, "Rus doğal gazını Avrupa'ya nakledecek Türk Akım projesinin deniz ve kara hattının inşaat süreci tamamlandı.Türkiye üzerindeki inşaat sürecinin ise yüzde 99.9'u tamamlanarak hat üzerinden 15 Ekim itibari ile gaz alımına başlanıldı ve gaz Kıyıköy'e ulaştı" dedi. Bilgin, şunları söyledi:
"Türk Akımı 2017 yılında ÇED olumlu kararının alınması ve Rusya tarafından 2018 Ekim itibariyle deniz hatlarının Türkiye 'ye ulaştırılması ile Aralık 2018- Ocak 2019 tarihlerinde deniz tarafı inşaat çalışmaları bitirilmiş olup, Ekim 2019 tarihi itibariyle kara inşaatı tamamlanmıştır. Bu gün itibariyle 'Boru Hattı ile Doğalgaz Taşımacılığı' işletme faaliyet ruhsatını ilgili firmaya teslim etmiş bulunmaktayız.Ülkemizin enerji açığında önemli bir kazanım olan Türk Akımı projesini ülkemize kazandıran başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm devlet yetkililerimize,projenin en başından itibaren emeği geçen tüm uluslararası ve ulusal firma ve çalışanlarına teşekkür ederim."

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Türk Akım projesinde Rus doğalgazı Kıyıköy'e ulaştı

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