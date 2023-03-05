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Türk araştırmacılar buldu! Diyabetin ciltteki bilinmeyen belirtisi... Hemen kontrol edin!

05.03.2023 09:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyabet çağımızın riskli hastalıkları arasında yer alıyor. Tüm yaşam koşullarının değişmesine sebep olan diyabetin tehlikeli hastalık risklerini artırmaması için erken teşhis edilmesi ve doğru tedaviye başlanılması gerekiyor. Türk araştırmacılar ciltte ortaya çıkan tip 2 diyabet riskinin yüksek olduğu o belirtiyi açıkladı.

Türk araştırmacılar buldu! Diyabetin ciltteki bilinmeyen belirtisi... Hemen kontrol edin!

Toplumda şeker hastalığı olarak da bilinen diyabet tedavi edilmediğinde körlüğe ve organ, uzuv kayıplarına sebep olabiliyor. Bu nedenle diyabetin risk taşıyan faktörleri hakkında bilinçli olmak gerekiyor. Hastalığın temel belirtilerinin genellikle aşırı susama ve idrara çıkma ihtiyacındaki artış olsa da, cildinizde ortaya çıkan bir işaret de diyabet uyarısı yapıyor olabilir.

ET BENLERİNE DİKKAT

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Türk araştırmacılar, et benleri olan kişilerde tip 2 diyabetin arttığını tespit etti. Uzmanlar, en az bir küçük et beni bulan kişilerin de yüksek tansiyon için test edilmesi gerektiğini söyledi.

Ekip, metabolik bozukluk geliştirme olasılıklarını kontrol etmek için yarısının vücudunda en az bir et beni bulunan 60 kişinin kanını test etti.

ET BENİ OLAN KİŞİLERİN HASTALIK RİSKLERİ DAHA FAZLA

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BMC Dermatology'de yayınlanan çalışma, et beni olan 30 kişinin obezite , yüksek tansiyon ve büyük olasılıkla tip 2 diyabet dahil olmak üzere çeşitli metabolik bozukluklar açısından daha fazla risk altında olduğunu buldu.

CİLDİNİZDE DİYABET BELİRTİSİ OLABİLECEK DİĞER BELİRTİLER

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  • Sarı veya kahverengi yamalar veya tümsekler
  • Özellikle boyun ve koltuk altı çevresinde kadifemsi bir his uyandıran daha koyu bir cilt bölgesi
  • Sertleşmiş cilt lekeleri - özellikle el ve ayak parmaklarında
  • Kabarcık gruplarının ortaya çıkması
  • Cilt lekeleri - ciltte küçük ve zar zor fark edilen çöküntüler
  • Özellikle kollar, bacaklar, dirsekler ve ayaklarda aşırı kuru ve kaşıntılı cilt lekeleri.
  • Diyabetin diğer önemli belirtileri arasında çok yorgun hissetme, kilo kaybı ve kas kütlesi kaybı ve bulanık görme yer alır.

KAŞINMALAR UYARI İŞARETİ OLABİLİR

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NHS , cildiniz söz konusu olduğunda, penis veya vajina çevresinde kaşınmanın veya yavaş iyileşen kesikler veya yaraların da yaygın belirtiler olduğunu söylüyor.

HAREKETSİZ YAŞAM DİYABET İÇİN ÖNEMLİ BİR RİSK FAKTÖRÜ

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Diyabet, vücudunuzdaki glikoz seviyesi çok yüksek olduğunda ortaya çıkan ciddi bir durumdur. İki tip vardır, temel fark kalıtsal tip 1 ve tip 2 olmak üzere çoğu durumda yaşam tarzı seçimleriyle bağlantılıdır. Ancak her ikisi de birbiri kadar ciddidir ve böbrek yetmezliği, sinir hasarı ve diş eti hastalığı gibi çeşitli sağlık sorunlarına yol açabilir. Vücudun insülin adı verilen ve şekeri parçalayan bir kimyasalı çok az üretmesinden kaynaklanır. Aşırı kilolu veya hareketsiz olmak bir risk faktörü olabilir.

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