Türk araştırmacılar buldu! Diyabetin ciltteki bilinmeyen belirtisi... Hemen kontrol edin!

Toplumda şeker hastalığı olarak da bilinen diyabet tedavi edilmediğinde körlüğe ve organ, uzuv kayıplarına sebep olabiliyor. Bu nedenle diyabetin risk taşıyan faktörleri hakkında bilinçli olmak gerekiyor. Hastalığın temel belirtilerinin genellikle aşırı susama ve idrara çıkma ihtiyacındaki artış olsa da, cildinizde ortaya çıkan bir işaret de diyabet uyarısı yapıyor olabilir.
Türk araştırmacılar, et benleri olan kişilerde tip 2 diyabetin arttığını tespit etti. Uzmanlar, en az bir küçük et beni bulan kişilerin de yüksek tansiyon için test edilmesi gerektiğini söyledi.
Ekip, metabolik bozukluk geliştirme olasılıklarını kontrol etmek için yarısının vücudunda en az bir et beni bulunan 60 kişinin kanını test etti.
BMC Dermatology'de yayınlanan çalışma, et beni olan 30 kişinin obezite , yüksek tansiyon ve büyük olasılıkla tip 2 diyabet dahil olmak üzere çeşitli metabolik bozukluklar açısından daha fazla risk altında olduğunu buldu.
NHS , cildiniz söz konusu olduğunda, penis veya vajina çevresinde kaşınmanın veya yavaş iyileşen kesikler veya yaraların da yaygın belirtiler olduğunu söylüyor.
Diyabet, vücudunuzdaki glikoz seviyesi çok yüksek olduğunda ortaya çıkan ciddi bir durumdur. İki tip vardır, temel fark kalıtsal tip 1 ve tip 2 olmak üzere çoğu durumda yaşam tarzı seçimleriyle bağlantılıdır. Ancak her ikisi de birbiri kadar ciddidir ve böbrek yetmezliği, sinir hasarı ve diş eti hastalığı gibi çeşitli sağlık sorunlarına yol açabilir. Vücudun insülin adı verilen ve şekeri parçalayan bir kimyasalı çok az üretmesinden kaynaklanır. Aşırı kilolu veya hareketsiz olmak bir risk faktörü olabilir.