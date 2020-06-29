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Türk astrofotoğrafçının fotoğrafı, 'En İyi 25 Samanyolu Fotoğrafları' arasına girdi

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 29.06.2020 16:03 | Son Güncelleme

Türk astrofotoğrafçı Mehmet Ergün'ün İspanya'da çektiği fotoğraf, 'En İyi 25 Samanyolu Fotoğrafları' arasına seçildi.

Uluslararası seyahat fotoğraf bloğu 'Capture The Atlas' tarafından her yıl düzenlenen 'En iyi Samanyolu Fotoğrafları' yarışması sonuçlandı. Yarışmaya İtalya'dan Avustralya'ya dünyanın farklı yerlerinde çekilmiş yüzlerce fotoğraf katıldı. Bu fotoğraflar arasından seçilen 'En İyi 25 Samanyolu Fotoğrafı' arasında, Türk astfotoğrafçı Mehmet Ergün'ün İspanya'daki Kanarya Adaları'nda bulunan Parque Nacional del Teide Milli Parkı'nda çektiği fotoğraf da yer aldı.

6 YIL ÖNCE BAŞLAMIŞ

Almanya'da yaşayan ve ailesiyle gittiği tatilde fotoğrafı çektiğini söyleyen Ergün, “Fotoğrafı yaklaşık 2400 metre yükseklikte çektim. Şehirden uzak olmam nedeniyle gökyüzünü çıplak gözle bile çok net görebiliyordum. Manzarayı biraz izledikten sonra bu anı ölümsüzleştirmek istedim. 6 yıl önce hobi olarak başladığım astrofotoğrafçılıkta bu noktalara geleceğimi tahmin edemezdim. Böyle büyük ve tanınmış isimlerin arasında bulunmak ve bir parçası olmak benim için onur" dedi.

DAHA ÖNCE DE BAŞARMIŞTI

Ergün, daha önce de Uluslararası Uzay İstasyonu'nun (ISS) Güneş'in önünden geçişini görüntüleyerek büyük başarıya imza atmıştı.

DHA

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