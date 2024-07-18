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  4. Türk bayrağı ve Atatürk posteri var diye sahneye çıkmamıştı! Yunan şarkıcı Despina Vandi kendini böyle savundu

Türk bayrağı ve Atatürk posteri var diye sahneye çıkmamıştı! Yunan şarkıcı Despina Vandi kendini böyle savundu

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
18.07.2024 15:17
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Yunan şarkıcı Despina Vandi'nin, İzmir'in Çeşme ilçesinde vereceği konser, sahnedeki Türk bayrağı ve Atatürk posterinin indirilmesini talep etmesi nedeniyle iptal edildi. Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli bu talebe sert çıkarak 'bu şehrin sınırlarını terk etsin' açıklamasını yapmıştı. Yunan şarkıcı Despina Vandi ise kendini böyle savundu.

Türk bayrağı ve Atatürk posteri var diye sahneye çıkmamıştı! Yunan şarkıcı Despina Vandi kendini böyle savundu

MYNET- İzmir’in Çeşme ilçesinde Türk Eğitim Vakfı'na (TEV) amacıyla düzenlenmesi planlanan Despina Vandi konseri son anda iptal oldu.

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Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli’nin açıklamasına göre; konserin iptal olma gerekçesi Vandi ekibinin sahnedeki Türk Bayrağı ve Atatürk posterlerinin indirilmesini istemesiydi. Despina Vandi'nin sahneye çıkmama kararına tepki gösteren seyirciler ise hep birlikte İzmir Marşı'nı söyledi.

denizli

'BU ŞEHRİN SINIRLARINI TERK ETSİN'

Vandi'nin sahneye gelmemesi üzerine açıklama yapan Lal Denizli, “Bizim topraklarımızda, benim belediye başkanı olduğum bir kentte hiçbir güç ne bayrağımızı ne de Atatürk'ün posterini indirmeye yeltenemez, bunu aklından da geçiremez. Hanımefendi ivedilikle bu şehrin sınırlarını terk etsin” ifadelerini kullandı.

wandi açıklama

VANDİ'DEN AÇIKLAMA GELDİ

İddialar sonrası sosyal medya hesabından açıklama yayınlayan Vandi, "Bugün için planlanan konserimde beni onurlandıracak olan dinleyici kitlelerine büyük saygı duyarak, Türk Eğitim Vakfı'nın etkinliğin niteliğini 'konser' olarak değiştirme, yasak ve üzerinde anlaşmaya varılmamış bir siyasî yaklaşım sergileme kararı alması nedeniyle bu etkinliğe katılmamın mümkün olmadığını duyuruyorum" dedi. Vandi ayrıca, Türkiye'deki hayranlarına saygılarını sundu.

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