Kulaklık almanın tam zamanı! Prime Day'in kaçırmamanız gereken indirimli kulaklıkları

İster spor yaparken kullanabileceğiniz dayanıklı bir kulaklık ister ofiste işlerinizi kolaylaştıracak kablosuz bir kulaklık arıyor olun, Prime Day fırsatları sayesinde hayalinizdeki ürüne kavuşmanız artık çok kolay! İhtiyaç duyduğunuz her ürünü ayağınıza getiren Prime Day haftasında kaçırılmayacak bu indirimler için sepetinizi şimdiden hazırlayın ve müzik zevkinizi bir üst seviyeye taşıyacak kulaklıkları keşfetmek için içeriğimize göz atın!

1. Hafifliği ve sağlam yapısıyla oyun keyfinizi doruklara çıkaran: JBL Quantum 50 Kablolu Siyah Gaming Kulaklık

QuantumSound Signature teknolojisiyle her sesi net bir şekilde duyarak oyunlarda rakiplerinizi daha çabuk tespit etmenize yardımcı olan JBL Quantum 50 Kablolu Siyah Gaming Kulaklık, oyun dünyasında fark yaratmak isteyenler için tasarlanmış mükemmel bir ürün. Mobil cihazlar için optimize edilse de tüm platformlarla uyumlu olduğundan bilgisayarınızda ya da oyun konsolunuzda dilediğiniz gibi takabileceğiniz kulaklık, Twistlock teknolojisi ile uzun süreli çalıştırmalarda bile konforlu ve dengeli kalıyor, böylelikle saatlerce oyun oynasanız bile rahatsızlık hissetmezsiniz. Kablo üzerinde bulunan ses seviyesi kontrol kaydırma tuşu ve mikrofon açma/kapatma düğmesiyle oyun esnasında pratik bir kullanım sunan 3,5 mm jak bağlantılı kulaklık üç farklı boyutta silikon kulaklık ucu (S, M, L) ile geliyor, böylece size en uygun olanı seçebilirsiniz.

2. Günlük görevler için iyi bir tercih: Xiaomi Redmi Buds 4 Active Siyah Kulak içi Kulaklık

Tek bir şarjla 5 saat, şarj kutusuyla ise toplamda 28 saate kadar dinleme süresi bulunan Xiaomi Redmi Buds 4 Active, üstün ses kalitesi ve uzun pil ömrüyle dikkat çeken bir kulak içi kulaklık. 12 mm büyük sürücüsü ile yüksek bas ve net sesler dinleten kulaklığın düşük gecikme modu, oyun oynarken veya video izlerken ses ve görüntü senkronizasyonunu mükemmel hale getirir. IPX4 suya dayanıklılık sertifikası ile spor yaparken veya yağmurlu havalarda sorunsuzca müzik dinleyebileceğiniz kulaklık, ergonomik modeli ve hafif yapısı ile uzun süreli çalıştırmalarda bile ferahlık sunar. Bluetooth 5.3 teknolojisi ile hızlı ve kararlı bir bağlantıya sahip Xiaomi'nin yenilikçi teknolojisi ile donatılmış kulaklığı günlük yaşam için de harika bir seçimdir.

3. Müziğinizi en iyi şekilde dinleyin: Bose QuietComfort 45 Siyah Kablosuz Kulak

Eşsiz gürültü engelleme teknolojisi ve rahat tasarımıyla dikkat çeken Bose QuietComfort 45, TriPort akustik yapısı ve volüm-optimize Aktif EQ ile her ses seviyesinde net ve dengeli bir ses veren bir kulak üstü kulaklık. Sessizlik ve Farkındalık Modları ile gürültüyü tamamen yok edebileceğiniz veya çevrenizdeki sesleri duymak istediğinizde farkındalık modunu etkinleştirebileceğiniz kulaklık, sentetik deri kulak yastıkları ve minimum kenetleme gücü ile gün boyu kulaklarınızı acıtmazken darbeye dayanıklı naylon dizaynı ile de dayanıklılığını artırır. Tek şarjla 24 saate kadar çalışan ve hızlı şarj özelliği ile sadece 15 dakikalık şarjla 3 saat daha müzik dinleyip video izleyebileceğiniz kulaklığın ayrıca, yanında gelen ses kablosuyla kablolu mod imkanı bulunuyor.

4. Hem iş hem de eğlence için ideal: Logitech H111 Kablolu Siyah Stereo Kulak Üstü Mikrofonlu Kulaklık

Çok yönlü işlevi ve konforlu tasarımıyla öne çıkan Logitech H111 Kablolu Siyah Stereo Kulak Üstü Mikrofonlu Kulaklık, 3,5 mm ses jakı ile bilgisayar, akıllı telefon ve tablet gibi tüm cihazlarla uyumludur. Uzun kablosu ile sesli aramalar, Skype görüşmeleri ve web seminerleri gibi kurumsal durumlar için de idealdir. Boom mikrofonu sol veya sağ tarafta olacak şekilde 180° döndürülebilir ve kullanılmadığında gizlenebilir. Arka plan gürültüsünü önleyerek daha iyi ses yakalayan kulaklığın sağlam ve hafif oluşu, ultra yumuşak sünger kulaklık yastıkları ile saatlerce kulağınızda kalsa bile kulaklarınızı ağrıtmaz.

5. Kullanım kolaylığı ve kaliteli ses deneyimi arayanlar için mükemmel bir seçenek: Apple Beyaz EarPods

Ter ve suya karşı dayanıklı modeli ile spor yaparken veya dışarıda takarken ekstra güvenlikli olan Apple EarPods, yüksek kaliteli ses performansı ve basit çalışma prensibiyle öne çıkan bir kulaklık. İçindeki hoparlörler, ses çıkışını maksimuma çıkararak derin ve zengin bas tonları dinletir. EarPods’un yerleşik kumandası sayesinde ses seviyesini ayarlayabilir, şarkı ve videoları kontrol edebilir ve gelen aramaları anında yanıtlayabilir veya sonlandırabilirsiniz. Apple tarafından tasarlanan kulaklık, beyaz rengi ve şık görünümüyle de göze hitap eder.

6. Üstün kalite uygun fiyat: Huawei Freebuds SE 2 Beyaz Kulaklık

Yalnızca 3,8 gram ağırlığıyla kulağınıza hafif ve iyi bir şekilde oturan ve böylece uzun süreler boyunca takabileceğiniz Huawei Freebuds SE 2, konfor ve performansı bir araya getiren müthiş bir kulak içi kulaklık tercihi. 40 saate kadar pil ömrü sunan kulaklık, yalnızca 10 dakikalık şarjla 3 saate kadar müzik dinlemenize, tam şarj olduğunda ise 9 saate kadar aralıksız müzik keyfini olanaklı kılıyor. Şarj kutusuyla birlikte toplamda 40 saatlik çalışma süresine sahip kulaklık, IP54 sertifikası ile toz ve su sıçramalarına karşı korumalı, böylece spor yaparken ya da doğada sıkıntısızca yanınıza alabilirsiniz. Bluetooth 5.3 teknolojisi ile sağlam bir bağlantısı olan ve böylelikle ses ve görüntü senkronizasyonunu kusursuz hale getiren kulaklık, dengeli ses kalitesi ile müzik dinlerken keyfinizi ikiye katlayacak!

7. Kulaklık seçiminde fark yaratmak için: Behringer BH470 Koyu Kahverengi Stüdyo Kulaklığı

Olağanüstü ses yalıtımı ile tutarlı bir ortam oluşturan ve böylece müziğin her detayını net bir şekilde duymanıza yarayan Behringer BH470, taşınabilirlik ve ses kalitesini bir araya getiren harika bir stüdyo kulaklığı. 40 mm çapında dinamik sürücüler ile tam bas ve ayrıntılı yüksek sesler sağlayarak geniş bir frekans tepkisine sahip olan kulaklık, yastıklı kulak pedleri ve ayarlanabilir kafa bandı ile uzun süreli kullanımlarda bile kafanızı acıtmaz. Kompakt katlanabilir tasarımı ile pratikçe taşıyabileceğiniz ve hareket halindeyken müziğin keyfini çıkarabileceğiniz, koyu kahverengi ve siyah renkleriyle şık bir görünüm sunan Behringer BH470, stüdyo kalitesinde dinleme yapmak isteyenler için ideal bir tercih.

8. Şık ve modern görünüm: Samsung Galaxy Buds 2 Pro Koyu Gri Kablosuz Bluetooth Kulak içi Kulaklık

AI destekli çeviri fonksiyonu ile dil engelini ortadan kaldıran ve Galaxy akıllı telefonlarla sorunsuz bir şekilde çalışan Samsung Galaxy Buds 2 Pro, yüksek kaliteli sesi ve akıllı özellikleriyle dikkat çeken bir kablosuz kulak içi kulaklık. 24 bit yüksek kaliteli sesi olan güncellenmiş Samsung Seamless Codec ile her notayı gerçek gibi duyabileceğiniz kulaklığın Aktif Gürültü Engelleme (ANC), 3 adet yüksek SNR’li mikrofon ile daha fazla dış sesi izler ve ortadan kaldırır, böylece kesintisiz bir çalma deneyimi yaratır. Akıllı 360 Audio, Direct Multi-channel Dolby Atmos ve gelişmiş Head Tracking teknolojisi ile daha gerçekçi sesler ile konuşmaya başladığınızda ANC'yi kapatıp ortam sesini etkinleştiren ses algılaması sayesinde kulaklıkları çıkarmadan net bir şekilde konuşabilirsiniz.

9. Evde ya da dışarıda keyifli zaman geçirmek isteyenlere: Lenovo HD200 Siyah-Kırmızı Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık

Lityum iyon batarya tipiyle tam şarjda 20 saat aralıksız çalışma imkanı tanıyan Lenovo HD200 Siyah-Kırmızı Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık, şık tasarımı ve üst düzey teknolojisiyle öne çıkıyor. 10 metreye kadar Bluetooth 5.0 ile rahatça hareket edebilir, gürültü önleme özelliği ile dış seslerden etkilenmeden müzik dinleyebilirsiniz. Universal uyumluluğu sayesinde her tür mobil cihazla kolayca eşleşen Lenovo HD200, uzun süreli kullanımlarda bile sorunsuz bir deneyim yaşatır. Ayrıca kulak üstü kulaklığın stereo ses çıkışı ile her notayı net bir şekilde duyabilir ve müziğin keyfini çıkarabilirsiniz.

10. Her anınıza uyum sağlayacak: Anker Soundcore Life Q30 Kablosuz Siyah Kulak Üstü Kulaklık

Aktif gürültü önleyici fonksiyonu, Taşıma, İç Mekan ve Dış Mekan modlarıyla her ortamda en iyi deneyimi yaşatmak için optimize edilen Anker Soundcore Life Q30 Kablosuz Siyah Kulak Üstü Kulaklık, ses kalitesinde ve gürültü engellemede zirveyi arayanlar için harika bir seçenek. Yüksek çözünürlüklü onaylı ses veren 40 mm sürücüleri ve 40 kHz'e kadar net ve tam gövdeli sesler üreten kulaklık, hibrit aktif gürültü önleme teknolojisi sayesinde düşük ve orta frekanslı ortam seslerini %95 oranında filtreleyerek kesintisiz bir duyma keyfi yaratıyor. Ergonomik dizaynı ve hafızalı köpük kulak yastıkları ile gün boyu huzur sizinle. Toplamda 40 saatlik olmak üzere, sadece 5 dakikalık hızlı şarjla 4 saat çalma süresi elde etme imkanı ile hareket halindeyken bile sizi yarı yolda bırakmayan kulak üstü kulaklık, NFC hızlı eşleştirme ve çok noktalı bağlantı, şeffaflık modu ve Soundcore uygulaması gibi ekstra işlevleriyle şahane bir kulaklık.

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