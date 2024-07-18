Prime Day robot süpürge indirimi bekleyenleri sevindiriyor! 10 bin TL altı modeller burada

Prime Day'in heyecanla beklenen fırsatları nihayet kapımızda! Bu yıl 22 Temmuz'a kadar devam edecek olan Prime Day, özellikle ev işlerini kolaylaştıran teknolojik ürünlerdeki indirimleriyle robot süpürge hayali kuranların yüzünü güldürecek. Yılın en büyük kampanyalarından biri olarak karşımıza çıkan Prime Day haftasında sizler için 10 bin TL altındaki kaçırılmayacak en iyi robot süpürge modellerini seçtik. Evinizi temizlemenin bu kadar hızlı ve keyifli olabileceğini hayal edebilir miydiniz? Haydi, içeriğe geçelim!

1. Temizlikte kesin çözümler arayanlar için: Anker Eufy RoboVac LR30 Hybrid Siyah Robot Süpürge

Path Lazer Navigasyon teknolojisiyle evinizde Z-şekilli temizlik rotası oluşturarak hiçbir köşeyi atlamayan Anker Eufy RoboVac LR30 Hybrid Siyah Robot Süpürge de Prime Day’in en cazip ürünlerinden biri. i3000 Pa yüksek emiş gücüyle halılarınızdan ve sert zeminlerinizden tüm kalıntıları zahmetsizce çeken süpürgenin elektronik su deposu, temizlik sırasında zemine uygun su akışını seçerek fazla su kullanımını önler ve su lekesi bırakmaz. 2'si 1 arada vakum ve paspas fonksiyonu sayesinde eş zamanlı olarak hem süpürme hem de paspaslama ile zeminlerinizi tertemiz eden süpürge, çok katlı haritalama işlevi ile evinizin farklı katlarını otomatik olarak algılar ve siz de Eufy Clean uygulamasıyla kontrol edebilirsiniz. Ayrıca Amazon Alexa ve Google Asistan desteği ile sesli komutlarla kolayca yönetebileceğiniz robot süpürgeyi Prime Day fırsatlarındayken kaçırmayın!

2. Ev temizliği artık kabus olmaktan çıkıyor: Arzum AR4304 Robotek X4 LDS Siyah Akıllı Robot Süpürge

Dördü bir arada temizlik sistemiyle yan fırçaları, döner fırça sistemi, vakum ve mop ile derinlemesine temizlik sağlayan Arzum Robotek X4 LDS Siyah Akıllı Robot Süpürge ile ev temizliği artık hiç olmadığı kadar pratik! 150 dakikaya kadar aralıksız temizlik yapabilen siyah süpürge, şarjı bittiğinde otomatik olarak şarj istasyonuna döner ve tam şarj olduktan sonra kaldığı yerden devam eder. 20 mm'e kadar tırmanma kabiliyeti ile engellerin durduramadığı süpürge, Lidar (LDS) teknolojisi ile hassas oda haritalandırması gerçekleştirir ve akıllı navigasyon sistemiyle evinizin haritasını çıkarır. Ayrıca Arzum Robot uygulaması üzerinden oda seçimi ve yasaklı alan belirleme özelliği ile temizliği istediğiniz bölge ile sınırlandırabilirsiniz.

3. Büyük kampanyadan en iyi şekilde faydalanın: Bissell EV675 Siyah Temizlik Robotu

İkili kenar fırçaları, döner rulo fırçası ve güçlü vakum işlevi ile halı ve sert zeminlerde etkili temizlik sunan Bissell EV675 Siyah Temizlik Robotu, üçlü temizlik sistemiyle evinizdeki her yüzeyi mükemmel bir şekilde temizler. 18V lityum iyon bataryasıyla 100 dakikaya kadar çalışabilen süpürge, pil seviyesi düştüğünde otomatik olarak şarj istasyonuna dönerek yeniden şarj olur. Kumandası sayesinde oturduğunuz yerden kontrol edebilir ve dilediğiniz şekilde yönlendirebileceğiniz robot süpürge, seviye farklarını sensörleri ile algılar ve düşme-takılma engeller. Prime Day’de bu mükemmel robot süpürge kaçmaz!

4. Ev işlerini kolaylaştıran: TP-Link Tapo RV20 Vakum ve Paspas Kombinasyonlu Beyaz Robot Süpürge

TP-Link Tapo RV20 Vakum ve Paspas Kombinasyonlu Beyaz Robot Süpürge, MagSlim Lidar Navigasyon Sistemi ile evinizin haritasını çıkarır ve dört seviyeli emiş modlarıyla zemindeki her türlü kiri çabucak temizler. Üç saate kadar sürekli temizlik yapabilen beyaz renkli süpürge, çift yan fırçaları ve ultra ince 7.8 cm tasarımı ile mobilyaların altına rahatça girer. 2700Pa emiş gücü ile zemindeki en ufak toz ve kirleri bile silen süpürge 2600 mAh pili ile ev temizliğini kesintisiz hale getirir. Prime Day haftasında TP-Link markasının harika robot süpürgesine sahip olarak ev temizliğindeki yorulmalara son verin!

5. Yükünüzü hafifletmek için mükemmel bir yardımcı: Hoover H-GO 300 Hydro 2si1 Arada Siyah Akıllı Robot Süpürge

Hem süpürme hem de moplama özelliğine bulunan Hoover H-GO 300 HYDRO 2si1 Arada Siyah Akıllı Robot Süpürge, yıkanabilir EPA filtresi ile yüksek performanslı ve pratik bir temizlik yaşatırken 120 dakikalık çalışma süreli 18 V lityum iyon bataryası da tek tuşla sürekli çalışma modunda uzun süre aralıksız temizlik yapmanıza olanak tanır. Yeniden şarj edilme süresi 4-5 saat olan süpürgenin fırçasız motor teknolojisi Direct Impulse Motor, güçlü emiş ve yüksek verimliliğiyle standart fırçalara göre %20 daha fazla toz toplar. Ahşap ve halı gibi farklı yüzeylerde derinlemesine temizlik gerçekleştirebilen 5 farklı temizleme modu ile (oto, paralel, kenar/köşe, spot, manuel) her duruma uygun işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

6. Bir süpürgeden daha fazlası: Yeedi Akıllı Mop İstasyonlu Beyaz Vakum ve Moplu Robot Süpürge

İstasyonundaki yerleşik çamaşır makinesi sistemi ile paspas pedlerinizi temizleyen Yeedi Akıllı Mop İstasyonlu Beyaz Vakum ve Moplu Robot Süpürge, zemin türlerini algılayarak evinizi en uygun şekilde siler ve 3500 ml'lik su deposuyla daha fazla alanı tek seferde temizler. 360° hareket eden paspasları ve 10 N gücünde basıncı ile en inatçı lekeleri bile kaçırmayan süpürge, altıgen tasarımlı paspas braketleri ile her köşeyi kusursuzca tertemiz hale getirirken halılarınızı da koruma altına alır. Halı algılama sensörü ile halı üzerine geldiğinde paspaslamayı durdurarak değerli halılarınızı koruyan robot süpürge, kirli suyu ayrı bir tankta toplar ve temizlikten sonra paspas pedlerini otomatik olarak kurutarak küf ve kötü koku oluşumunu önler. 2500Pa'ya kadar yüksek emiş gücü ile kırıntıları, evcil hayvan tüylerini ve tozları zahmetsizce temizleyen Yeedi, evinizde her zaman temiz ve ferah bir ortam oluşturur.

7. Evcil hayvanı olanlar için harika bir tercih: Lefant Robot Süpürge

Engelleri algılayıp çarpışmadan geri çekilen FreeMove 3.0 teknolojisi sayesinde yemek masası ve sandalyeler arasında rahatça dolaşıp yatak altlarını girebilen Lefant Robot Süpürge, ince gövdesiyle (28x28x6,9 cm) dar alanlara bile sorunsuzca sığarak temizlik gerçekleştiriyor. 600 ml'lik büyük toz kutusuyla geniş alanları tek seferde silebildiğinden haftada sadece bir kez boşaltmanız yeterli oluyor. 5000 Pa'lık süper güçlü emiş gücüyle saç, küçük demir parçaları ve daha fazlasını hızlıca çeken süpürge, 250 dakika boyunca kesintisiz çalışarak büyük aileler için bile yeterli olan 200 metrekarelik alanı çabucak süpürüyor. Fırçasız emme portu tasarımı ile bakımının da oldukça kolay olduğu süpürgenin akıllı kontrol özelliklerini Lefant uygulaması üzerinden ayarlayabilir, temizlik zamanını belirleyebilir, geniş harita pistini görüntüleyebilir ve sesli komutlarla Alexa ve Google Assistant ile uyumlu olarak kullanabilirsiniz.

Bonus: Philips XU3000/01 Aqua 3000 Serisi Siyah Temizlik Robotu

Prime Day indirimlerinde gözü olanlar, siz de çok satanlar listesinde ilk sıradaki yerini koruyan Philips robot süpürge ile ev temizliğinizi zahmetsizce tamamlayabilirsiniz. Eğer kaliteli ve uzun ömürlü bir robot süpürge almayı planlıyorsanız ıslak ve kuru temizlik özelliği bulunan Philips XU3000/01 Aqua 3000 Serisi tam size göre. Siyah şık tasarımıyla dikkat çeken süpürge, 4000 Pa'ya kadar ultra yüksek emiş gücüyle kırıntılardan büyük kir parçalarına kadar her şeyi toplamakla kalmıyor, halı veya kilime geldiğinde otomatik olarak emiş gücünü artırarak derindeki ince tozları bile temizliyor. 360° lazer navigasyonuyla evinizin her köşesini tarayan ve hiçbir alanı atlamayan süpürgenin Philips HomeRun uygulamasıyla istediğiniz odaları tek dokunuşla temizleyebilir, kişiselleştirilmiş temizlik planları oluşturabilirsiniz.

Bu içerik 18 Temmuz 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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