Türk bayraklı meteoroloji balonu gökyüzüne uçuruldu

Dünyanın bin 500 noktası ile birlikte Türkiye’de 9 bölgede aynı anda atılan meteorolojik ölçüm balonları, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nın 100. yıldönümü sebebiyle bu kez Türk bayrağı ve gençlerin “İstikbal göklerde bu vatanın gençleri gönüllerde” mesajıyla atmosfere bırakıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutlamak için, Yüksek Atmosfer Gözlem Sistemi (Radyosonde) bulunan 9 ilde (İstanbul, İzmir, Isparta, Adana, Kayseri, Ankara, Samsun, Erzurum, Diyarbakır) eş zamanlı olarak meteorolojik ölçüm yapan radyosonde balonu uçurdu.

“İstikbal Göklerde Bu Vatanın Gençleri Gönüllerde”

İzmir’de de liseli gençler Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden yaptıkları balon atımını İzmir Valisi Erol Ayyıldız ve İzmir Meteoroloji Bölge Müdürü Dr. Mehmet Latif Gültekin ile birlikte gökyüzüne bıraktı.

Gençlerin hep birlikte gökyüzüne bıraktığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Meteoroloji Müdürlüğü’nün logosu ve Türk bayrağı işlenen balonun ucuna ise “İstikbal Göklerde Bu Vatanın Gençleri Gönüllerde” mesajı yer aldı.