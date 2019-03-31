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Türk dalgıçlar Musul'da arama kurtarma faaliyetlerini sürdürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2019 17:31 | Son Güncelleme

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait 20 kişilik dalgıç ekibi, Musul'da Dicle Nehri'nde 21 Mart'ta yaşanan bot faciasında kaybolanları arama kurtarma faaliyetlerine devam ediyor

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait 20 kişilik dalgıç ekibi, Musul'da Dicle Nehri'nde yaşanan bot faciasında kaybolanları arama kurtarma faaliyetlerine destek olmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Dicle Nehri'nde 21 Mart'ta yaşanan bot faciasında kaybolanları arama kurtarma çalışmalarına destek olmak amacıyla bölgede bulunan Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait 20 kişilik dalgıç ekibinin çalışmalarına devam ettiği belirtildi.

Irak'ın Musul kentinde 21 Mart'ta, 287 kişinin bulunduğu tahmin edilen feribotun batması sonucu yaklaşık 100 kişi hayatını kaybetmişti. Olayda 60 kişi kendi çabasıyla kurtulmayı başarmıştı. Kaybolan 100'den fazla kişi için de bölgede arama kurtarma çalışması başlatılmıştı.

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