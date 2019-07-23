İstanbul Üniversitesi Rektörlük Binası'nda devam eden etkinliğin ikinci gününde "Edebiyat ve Hayat" başlıklı derste konuşan Mert Öksüz, tarihi veya türü sınırlandırılmamış "edebiyat ve hayat" başlığının çok kapsamlı olduğunun altını çizerek, "Bu kadar geniş bir konuyu yıllarca konuşsak bile bitiremeyebiliriz. O yüzden bu derste sizlerle çoğunluğu Türk edebiyatından olmak üzere bazı alıntılar paylaşacağım ve bunlar üzerinden konuşacağız." dedi.

YEE'nün Türkoloji ve tercümanlık alanlarında çoğunluğu lisansüstü eğitim alan yabancı katılımcılara Türkçeyi ve Türk edebiyatını anlatmak amacıyla başlattığı etkinlik, Türk edebiyatının seçkin yazarları, şairleri ve akademisyenlerini seminer, ders ve atölyeler aracılığıyla uluslararası öğrencilerle buluşturuyor.

İSTANBUL (AA) - Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mert Öksüz, Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından düzenlenen "Türk Edebiyatı Yaz Okulu-2019" programı kapsamında "Edebiyat ve Hayat" konulu seminer verdi.

Mert Öksüz, Stendhal, Edward Morgan Forster, Namık Kemal, Ahmet Haşim, Orhan Pamuk, Necip Fazıl Kısakürek ve Yunus Emre gibi isimlerin eserlerinden alıntılar yaparak, hayat ve edebiyat bakışına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Türk edebiyatında hayat ve edebiyat tartışmalarının çoğunlukla suni ve tabii kavramları çerçevesinde yapıldığının altını çizen Öksüz, şu bilgileri verdi:

"Hepimiz, hayatı ötekinin gözünde, hayat zannettiğimiz şey olarak yaşıyoruz. Dolayısıyla başkasının hayata dair tecrübesi bizler için çok değerli ve yaşadığımız şeyin hayat olduğunu gösteren tek nokta. O olmadığı müddetçe yaşadığınız şeyin hayat olduğunu anlayamazsınız."

Öksüz, bakış açılarının çokluğu ve nesnel gerçekliğin zıtlığının edebi eserlerdeki yansımalarına vurgu yaparak, Yunus Emre'den şu alıntıyı yaptı:

"Çıktım erik dalına, anda yedim üzümü/Bostan ıssı kakıyıp, der ne yersin kozumu. Bu mısralardaki mesele herkesin hayat zannettiği şeyi yaşaması, konuya bir noktadan yaklaşmasıdır. Bunun üzerine düşünebilirsiniz."