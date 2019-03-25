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Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan, Kırklareli’de istişare toplantısına katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2019 13:22 | Son Güncelleme

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, Kırklareli Şube Başkanlığının düzenlediği istişare toplantısına katıldı.Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, Kırklareli Şube Başkanlığının düzenlediği istişare toplantısında yaptığı konuşmada, milli eğitime yapılan dışarıdan müdahalelere değindi.

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan, Kırklareli’de istişare toplantısına katıldı

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, Kırklareli Şube Başkanlığının düzenlediği istişare toplantısına katıldı.
Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, Kırklareli Şube Başkanlığının düzenlediği istişare toplantısında yaptığı konuşmada, milli eğitime yapılan dışarıdan müdahalelere değindi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ’2023 Eğitimde Vizyon Belgesi’nin açıklanması sırasında yaptığı acıkmaya değinen Geylan, ’’Cumhurbaşkanı Erdoğan, 23 Ekim’de Külliye’de yapılan törende ’Okul müdürlüğünden bakanlık üst yönetimine kadar bütün eğitim yönetimini dışarıdan müdahalelere kapalı hale getireceğiz.’ Bu söylem, aynı zamanda Sayın Cumhurbaşkanının kamu yönetimine açık bir talimatıdır. Okul yöneticisi, il, ilçe MEB yetkilisi ya da bakanlık bürokratı kim olursa olsun bu talimatın gereği şekilde davranmakla mesuldür’’ şeklinde konuştu.

’’Sendika görünümlü örgütün değnekçiliğini yapan okul yöneticileri hakkında hukuki takibatımızı yapacağız’’
Bazı okul müdürlerinin hala bir sendikanın emir erliğini yapmayı vazife edinmeye devam ettiğini açıklayan Geylan, ’’Tetikçiliğini yaptıkları sendikadan istifa eden çalışanları, telkin ve baskı yoluyla vazgeçirmeye ya da istifa formlarını işleme almamaya tevessül etmekteler. Açıkça bilinmesini istiyoruz ki, başta Sayın Cumhurbaşkanının talimatı olmak üzere, her türlü ahlaki ilkelere ve sendikal mevzuata aykırı davranarak sendika görünümlü örgütün değnekçiliğini yapan bu okul yöneticilerini isim isim ifşa edecek ve haklarında hukuki ve idari takibatımızı yapacağız’’ değerlendirmesinde bulundu.
Geylan, sadakat gösterilmesi gereken tek mercinin devlet olduğunu vurgulayarak, ’’Ya devletin size emanet ettiği makamların haysiyetini rencide edecek tutumlardan uzaklaşacaksınız, ya da işgal ettiğiniz makamlardan uzaklaşacaksınız’’ dedi.

’’Geçmiş mülakatlarda yaşanan hak gaspları bu mülakatta yapılmamalıdır’’
Yönetici atama süreci hakkında da önemli açıklamalar yapan Geylan, 21 Nisan tarihinde yönetici atama sınavı yapılacağını, bu sınava kariyer planlaması yöneticilik olan tüm üyelerimizin girmesini istedi. Daha önceki yönetici atama süreçlerinde yazılı sınavdan yüksek puan almasına rağmen, yanlı komisyonların verdiği düşük puanlar nedeniyle elenen üyelerin bu sınavla ilgili haklı kaygıları olduğunu bildiren Geylan, şunları kaydetti:
’’Gerek Cumhurbaşkanı Erdoğan, gerekse Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklamalarında hak, adalet, liyakat vurgusu yapmaktadır. Geçmiş mülakatlarda yaşanan hak gaspları bu mülakatta yapılmamalıdır. Nitekim geçtiğimiz hafta Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da, bu minvalde açıklamalarda bulunmuştur. Sayın Selçuk’un sözüne sahip çıkacağına inanıyoruz. Dolayısıyla üyelerimiz yazılı sınava mutlaka girmelidir.’’

’’Makamlar gerçek sahiplerine yani hak edenlere verilmelidir’’
Geylan, 18 Şubat-1 Mart tarihleri arasında yapılan görevde yükselme mülakatlarında adaylara yazılı puanları ölçüsünde puanlar verildiğini de hatırlatarak, ’’Bu durum yeni dönemin habercisi olmalıdır. Eskiden sendika, vakıf, cemiyet görünümlü çetelere teslim olmuş eğitim yönetimi artık tarihe karışmalıdır. Eğitimde çalışanların alın terlerinin ön planda tutulduğu, ehliyet ve liyakatin merkeze alındığı, kul hakkının öncelendiği yeni bir düzen hakim olmalıdır. Çeteler artık ‘Buralar benim tarlam. İstediğimi istediğim yere sürer, istediğimi en yüksek makamlara getirtirim’ diyememelidir. Makamlar gerçek sahiplerine yani hak edenlere verilmelidir’’ ifadelerini kullandı.
Toplantıya Geylan’ın yanı sıra İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi, Kırklareli Şube Başkanı Mehmet Kızılay ve şube yönetim kurulu üyeleri, Edirne Şube Başkanı İbrahim Hakan Yıldız ve şube yönetim kurulu üyeleri, Tekirdağ Şube Başkanı Kamuran Varma ve şube yönetim kurulu üyeleri ile ilçe ve iş yeri temsilcileri de katıldı.

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