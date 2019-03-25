Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan, Kırklareli’de istişare toplantısına katıldı

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, Kırklareli Şube Başkanlığının düzenlediği istişare toplantısına katıldı.

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, Kırklareli Şube Başkanlığının düzenlediği istişare toplantısında yaptığı konuşmada, milli eğitime yapılan dışarıdan müdahalelere değindi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ’2023 Eğitimde Vizyon Belgesi’nin açıklanması sırasında yaptığı acıkmaya değinen Geylan, ’’Cumhurbaşkanı Erdoğan, 23 Ekim’de Külliye’de yapılan törende ’Okul müdürlüğünden bakanlık üst yönetimine kadar bütün eğitim yönetimini dışarıdan müdahalelere kapalı hale getireceğiz.’ Bu söylem, aynı zamanda Sayın Cumhurbaşkanının kamu yönetimine açık bir talimatıdır. Okul yöneticisi, il, ilçe MEB yetkilisi ya da bakanlık bürokratı kim olursa olsun bu talimatın gereği şekilde davranmakla mesuldür’’ şeklinde konuştu.

’’Sendika görünümlü örgütün değnekçiliğini yapan okul yöneticileri hakkında hukuki takibatımızı yapacağız’’

Bazı okul müdürlerinin hala bir sendikanın emir erliğini yapmayı vazife edinmeye devam ettiğini açıklayan Geylan, ’’Tetikçiliğini yaptıkları sendikadan istifa eden çalışanları, telkin ve baskı yoluyla vazgeçirmeye ya da istifa formlarını işleme almamaya tevessül etmekteler. Açıkça bilinmesini istiyoruz ki, başta Sayın Cumhurbaşkanının talimatı olmak üzere, her türlü ahlaki ilkelere ve sendikal mevzuata aykırı davranarak sendika görünümlü örgütün değnekçiliğini yapan bu okul yöneticilerini isim isim ifşa edecek ve haklarında hukuki ve idari takibatımızı yapacağız’’ değerlendirmesinde bulundu.

Geylan, sadakat gösterilmesi gereken tek mercinin devlet olduğunu vurgulayarak, ’’Ya devletin size emanet ettiği makamların haysiyetini rencide edecek tutumlardan uzaklaşacaksınız, ya da işgal ettiğiniz makamlardan uzaklaşacaksınız’’ dedi.