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  4. Türk Hava Yolları deprem bölgesindeki biletlere iptal ve değişim hakkı tanıdı

Türk Hava Yolları deprem bölgesindeki biletlere iptal ve değişim hakkı tanıdı

05.03.2023 17:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk Hava Yolları (THY) 6 Şubat-31 Mayıs arasındaki tüm biletlerin kesinti yapılmadan iptal veya değişiminin yapılabileceğini duyurdu.

Türk Hava Yolları deprem bölgesindeki biletlere iptal ve değişim hakkı tanıdı

THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "28 Şubat ve öncesinde düzenlenmiş olması koşuluyla 6 Şubat-31 Mayıs (dahil) 2023 tarihleri arasında olan tüm yurt içi ve Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Diyarbakır, Adana, Kayseri, Adıyaman, Hatay, Elazığ varışlı/çıkışlı yurt dışı uçuşlarınızı ücretsiz olarak değiştirebilir veya biletlerinizi kesintisiz olarak iade edebilirsiniz. Bilet değişikliği ve iade işlemlerinizi 31 Mayıs 2023 tarihine kadar internet sitemiz ve mobil uygulamamız üzerinden yapabilirsiniz" denildi. (DHA)

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