Türk İslam Karakoç kimdir, kaç yaşında ve nereli? Türk İslam Karakoç AK Parti MKYK üyeliğine seçildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongresi öncesinde bir açıklama yaptı ve 75 kişilik MKYK listesi oluşturacağını söyledi. Kongre sonrasında 75 kişilik MKYK listesi belli oldu. Listedeki üyelerden biri ise Türk İslam Karakoç.

TÜRK İSLAM KARAKOÇ KİMDİR?

Türk İslam Karakoç, 1970 senesinde Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine bağlı Ekinözü kasabasında dünyaya geldi. İlk ve orta okulu Cela Kasabasında tamamlayan Türk İslam Karakoç, Abdurrahim Karakoç'un büyük oğlu.

Türk İslam Karakoç, liseye Elbistan Mükrimin Halil Lisesinde başladı, Ankara Sincan Lisesinden mezun oldu. 1988 yılında kazandığı Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1993 yılında mezun oldu.

1996 senesinden beri Ankara Barosuna kayıtlı olan Türk İslam Karakoç, o zamandan beri avukatlık yapmaya devam etmektedir.

Türk İslam Karakoç'un İş Hukuku alanında master, Enerji ve Fikri-Sınai Haklar Hukuku alanında eğitim/sertifikası, Ceza Hukuku ile İcra Hukuku alanında özel uzmanlık çalışmaları vardır.

Sosyal alanda birçok sivil toplum örgütünde görevler alan Türk İslam Karakoç'un halen bazı görevleri devam etmektedir.

Türk İslam Karakoç, siyasi olarak BBP Ankara İl Başkan Yardımcılığı görevinde bulunmuştur.

Türk İslam Karakoç, evli ve iki çocuk babasıdır. Fransızca ve başlangıç seviyesinde Rusça bilmektedir.

