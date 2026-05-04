KADIN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. Yaşam

Türk kahvesini böyle içenlerin iştahı kapanıyor: Sırrı 1 kaşıkta!

Güne enerjik başlamak isteyenler için pratik ve dikkat çeken bir öneri gündemde: Türk kahvesine eklenen bir çay kaşığı tarçın. Hem lezzeti artıran hem de kilo verme sürecine destek olabileceği belirtilen bu karışım, son dönemde sağlıklı yaşam önerileri arasında öne çıkıyor.

Türk kahvesini böyle içenlerin iştahı kapanıyor: Sırrı 1 kaşıkta!
Sedef Karatay Bingül

Uzmanlara göre tarçın, metabolizma üzerinde olumlu etkiler yaratabilir. Sabah saatlerinde tüketilen kahveye eklendiğinde, yağ yakım sürecini destekleyerek kilo verme sürecine katkı sağlayabileceği ifade ediliyor.

İŞTAH KONTROLÜNE YARDIMCI OLUYOR

Tarçının en dikkat çeken özelliklerinden biri de iştahı dengelemesi. Açlık hissini baskılayarak gereksiz atıştırmaların önüne geçebilir. Özellikle diyet yapanlar için tatlı krizlerini azaltıcı etkisiyle öne çıkıyor.

PRATİK TARİF: EVDE KOLAYCA HAZIRLANIYOR

Bu etkili içeceği hazırlamak oldukça basit:

  • 1 fincan su
  • 1 tatlı kaşığı Türk kahvesi
  • 1 çay kaşığı tarçın

Cezvede tüm malzemeleri karıştırın, hafifçe köpürene kadar ısıtın ve fincana alarak tüketin. Güne zinde başlamanıza yardımcı olabilir.

Türk kahvesini böyle içenlerin iştahı kapanıyor: Sırrı 1 kaşıkta! 1

YÜKSEK ANTİOKSİDAN KAYNAĞI

Tarçın, güçlü antioksidan içeriğiyle biliniyor. Bu özelliği sayesinde vücudu serbest radikallere karşı koruyarak genel sağlık üzerinde olumlu etkiler sağlayabilir.

KAN ŞEKERİNİ DENGELİYOR

Tarçın, kan şekerinin ani yükselmesini yavaşlatabilir. Bu sayede insülin seviyelerini dengeleyerek hem enerji dalgalanmalarını azaltır hem de daha uzun süre tok kalmaya yardımcı olur.

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Kredi Tutarı

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Kredi Tutarı

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %1.49 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%1,49

Vade

12 Ay

Kredi Tutarı

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat!

ING - %1.29 FAİZLİ 50.000 TL

Faiz Oranı

%1,29

Vade

6 Ay

Kredi Tutarı

50.000 TL

Detayları gör

VİTAMİN VE MİNERAL DEPOSU

Tarçın; lif, manganez, kalsiyum ve demir açısından zengin bir baharattır. Küçük miktarlarda tüketilse bile besin değerleriyle dikkat çeker.

ŞEKERE SAĞLIKLI ALTERNATİF

Kahvesini şekerli içmeyi sevenler için tarçın iyi bir alternatif sunar. Doğal tatlı aroması sayesinde ekstra kalori almadan lezzetli bir içim sağlar.

Türk kahvesini böyle içenlerin iştahı kapanıyor: Sırrı 1 kaşıkta! 2

GENEL SAĞLIĞA KATKI SAĞLAYABİLİR

Tarçının antiinflamatuar etkileri sayesinde vücuttaki iltihaplanmayı azaltabileceği, kalp sağlığını destekleyebileceği ve beyin fonksiyonları üzerinde olumlu etkiler yaratabileceği belirtti.

Uzmanlar uyarıyor: Her ne kadar tarçın faydalı bir baharat olsa da aşırı tüketimden kaçınılmalı ve kronik rahatsızlığı olanların düzenli kullanım öncesinde doktora danışması öneriliyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sinirleri çelik gibi! Kolay kolay öfkelenmeyen 3 burçSinirleri çelik gibi! Kolay kolay öfkelenmeyen 3 burç
Hafta başında burçları neler bekliyor?Hafta başında burçları neler bekliyor?

Anahtar Kelimeler:
tarçın Türk kahvesi kilo verme yöntemleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.