Türk kahvesini böyle içenlerin iştahı kapanıyor: Sırrı 1 kaşıkta!

Uzmanlara göre tarçın, metabolizma üzerinde olumlu etkiler yaratabilir. Sabah saatlerinde tüketilen kahveye eklendiğinde, yağ yakım sürecini destekleyerek kilo verme sürecine katkı sağlayabileceği ifade ediliyor.
Tarçının en dikkat çeken özelliklerinden biri de iştahı dengelemesi. Açlık hissini baskılayarak gereksiz atıştırmaların önüne geçebilir. Özellikle diyet yapanlar için tatlı krizlerini azaltıcı etkisiyle öne çıkıyor.
Bu etkili içeceği hazırlamak oldukça basit:
Cezvede tüm malzemeleri karıştırın, hafifçe köpürene kadar ısıtın ve fincana alarak tüketin. Güne zinde başlamanıza yardımcı olabilir.
Tarçın, güçlü antioksidan içeriğiyle biliniyor. Bu özelliği sayesinde vücudu serbest radikallere karşı koruyarak genel sağlık üzerinde olumlu etkiler sağlayabilir.
Tarçın, kan şekerinin ani yükselmesini yavaşlatabilir. Bu sayede insülin seviyelerini dengeleyerek hem enerji dalgalanmalarını azaltır hem de daha uzun süre tok kalmaya yardımcı olur.
Tarçın; lif, manganez, kalsiyum ve demir açısından zengin bir baharattır. Küçük miktarlarda tüketilse bile besin değerleriyle dikkat çeker.
Kahvesini şekerli içmeyi sevenler için tarçın iyi bir alternatif sunar. Doğal tatlı aroması sayesinde ekstra kalori almadan lezzetli bir içim sağlar.
Tarçının antiinflamatuar etkileri sayesinde vücuttaki iltihaplanmayı azaltabileceği, kalp sağlığını destekleyebileceği ve beyin fonksiyonları üzerinde olumlu etkiler yaratabileceği belirtti.
Uzmanlar uyarıyor: Her ne kadar tarçın faydalı bir baharat olsa da aşırı tüketimden kaçınılmalı ve kronik rahatsızlığı olanların düzenli kullanım öncesinde doktora danışması öneriliyor.
