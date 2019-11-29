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Türk Kızılay Azerbaycan ile iş birliğini geliştirecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.11.2019 14:17 | Son Güncelleme

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık: - "Türk Kızılayın özellikle göç konusunda, toplum sağlığı ve kan hizmetleri konusundaki deneyimlerini Azerbaycan'a aktarmak arzusundayız. İş birliğimizin daha somut projelerle devam edeceğini ifade edebilirim"

BAKÜ (AA) - Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, Türk Kızılayın göç, toplum sağlığı ve kan hizmetleri konusundaki deneyimlerini Azerbaycan'a aktarmak arzusunda olduğunu söyleyerek, Azerbaycan Kızılay'la iş birliğinin daha somut projelerle devam edeceğini bildirdi.

Azerbaycan'da temaslarda bulunan Kınık, Azerbaycan-Ermenistan cephe hattı yakınındaki Çocuk Mercanlı köyünü ziyaret etti. Burada vatandaşlarla bir araya gelen Kınık, köydeki anaokulunu da ziyaret etti.

Kınık, temasları kapsamında Azerbaycan Kızılay Genel Başkanı Novruz Aslanov'la bir araya geldi.

Görüşmede, Azerbaycan'ı hem Türk Kızılay Genel Başkanı hem de Uluslararası Kızılhaç Kızılay Dernekleri Federasyonu Başkan Yardımcısı sıfatıyla ziyaret ettiğini bildiren Kınık, Azerbaycan'ın gücünün Türkiye'nin gücü, Türkiye'nin gücünün Azerbaycan'ın gücü olduğunu vurguladı.

Dağlık Karabağ ve etraf bölgelerin işgali nedeniyle yurtlarını terk etmek zorunda kalan Azerbaycanlıların durumuna değinen Kınık, haklı davasında Azerbaycan'ın yanında olduklarını belirtti.

Kınık, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Azerbaycan temasları kapsamında, Ermenistan-Azerbaycan cephe hattına yakın bölgelerde yaşayan, çatışma ve işgalden etkilenmiş mültecileri ziyaret ettiklerini kaydetti.

Azerbaycanlı muhataplarıyla, yerlerinden edilmiş insanların haklarını nasıl savunabilecekleri konusunu müzakere ettiklerini ifade eden Kınık, gözlem ve düşüncelerini hem Uluslararası Kızılhaç Komitesine hem de Uluslararası Kızılhaç Kızılay Dernekleri Federasyonuna rapor halinde sunacaklarını bildirdi.

Türk Kızılay ile Azerbaycan Kızılay arasında ilişkilerin iyi olduğunu belirten Kınık, "İlişkileri daha da güçlendirmek istiyoruz. Türk Kızılayın özellikle göç konusunda, toplum sağlığı ve kan hizmetleri konusundaki deneyimlerini Azerbaycan'a aktarmak arzusundayız.
İş birliğimizin daha somut projelerle devam edeceğini ifade edebilirim." diye konuştu.

Temasları kapsamında Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Ali Ahmedov ile de bir araya gelen Kınık, Bakü'deki Türk ve Azerbaycan şehitliklerini de ziyaret etti.

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Kerem Kınık Kızılay

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