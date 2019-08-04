İSTANBUL (AA) - Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, "Türk Kızılay Heybeliada Uluslararası Gençlik Kampı"na katılan gençlerin bir takım etkinlikler sayesinde öz güvenlerini tazelediklerini belirterek, "Başka ülkelerden gelen kişileri, Türkiye'yi, Kızılay'ı tanıyorlar. İlk yardım, afet ve Kızılay'ın temel prensipleri gibi eğitimler de alıyorlar. Onlar için küçük bir okul gibi." dedi.

Kınık, bu yıl "Better Together" temasıyla düzenlenen ve 47 ülkeden 85 iyilik gönüllüsü genci ağırlayan gençlik kampını ziyaret etti.

Burada gençlere hitap eden Kınık, daha sonra bağlama çalarak "Uzun İnce Bir Yoldayım" türküsünü söyleyen Türk ve yabancı gençlere eşlik etti.

Kampta kurulan etkinlik alanlarını da gezen Kınık, genç gönüllülerle sportif ve bireysel etkinliklere katıldı.

- "Kızılay kampları kadim bir gelenek"

Kerem Kınık, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kızılay kamplarının kadim bir gelenek olarak sürdüğünü söyledi.

Yeni dönemde uluslararası kamplar yaptıklarına işaret eden Kınık, dünyanın farklı ülkelerindeki Kızılay ve Kızılhaç hareketinin genç mensuplarının bu kamplarda bir araya geldiğini belirtti.