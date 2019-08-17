Türk Kızılay konserve kurban etlerini 2,5 milyon kişiye ulaştıracak

İZMİR (AA) - TEZCAN EKİZLER - Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, bağışlanan kurbanların etlerinin İzmir'deki kombinada işlendiğini belirterek, "Kavurma konservesi haline getirilen etleri yıl içinde ülkemizin bin noktasında ihtiyaç sahibi 2,5 milyon insana ulaştıracağız." dedi.

"Hilal Olsun Türkiye Kampanyası" kapsamında 181 bin 540 hisse kurban payını 51 ülkede 4,5 milyon insana ulaştıran Türk Kızılay, yurt içinde bağışlanan 66 bin 862 hisse kurbanın etini, konserve yapılması için Kemalpaşa ilçesinde bulunan et işleme ve konserve tesisine nakletmeye başladı.

Kızılay ekipleri ve veterinerler tarafından kontrol edilen karkas etler, bir gün boyunca 4 derecelik depolarda bekletiliyor. Yeniden kontrol edilen kurban etleri, kemiklerinden ayrılması için bir başka bölüme aktarılıyor.

Kurban etleri, burada yapılan işlemin ardından kıyma ve kavurma yapılmak üzere konserve hattına gönderiliyor.

Dev kazanlarda kavurma haline getirilen etler, 800 gram, 5 ve 10 kilogramlık konserve kutularına konuluyor. Etler, akredite edilmiş laboratuvarda analiz ediliyor. Sevkiyata uygun onayı alan konserveler, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak için Türk Kızılayın ülke genelindeki şubelerine gönderiliyor.