HABER

Türk Kızılaydan Azez'deki Suriyelilere yardım eli

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2019 16:29 | Son Güncelleme

Türk Kızılaydan Azez'deki Suriyelilere yardım eli

Türk Kızılay tarafından Suriye'nin kuzeyindeki Azez'de Dostluk Kampında bulunan ailelere gıda yardımı yapıldı.

Türk Kızılay, Kilis'in karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Azez'de 400 ailenin bir aylık gıda ve temizlik ihtiyacını karşılayacak yardım malzemesi dağıttı.

Dostluk Kampında, Suriye'nin Deyrezzor, İdlib, Halep bölgelerinden göç eden Suriyelilerin yanı sıra ülkenin güneyinde Yermuk Kampından göç eden Filistinliler de yaşıyor.

AA muhabirine konuşan kamp sakinlerinden Filistinli Muhammed Siyam, 2018'de Suriye'nin kuzeyine zorunlu olarak göç ettirildiklerini söyledi.

Dostluk kampında Suriyelilerle beraber yaşadıklarını belirten Siyam, "Türk Kızılay, kamptaki ailelere desteğini sürdürüyor. Gıda, su, ekmek yardımında bulunuyor. Türk hükümetine ve Türk Kızılay'a desteklerinden dolayı teşekkür ederim." dedi.

PARTNERTaşı toprağı altın İstanbul'un ismi bakın nereden geliyor!Taşı toprağı altın İstanbul'un ismi bakın nereden geliyor!
HDP’nin söylemine polis babasından tepkiHDP’nin söylemine polis babasından tepki
Devrilmek üzere olan dorse halatlarla köprünün ayaklarına bağlandıDevrilmek üzere olan dorse halatlarla köprünün ayaklarına bağlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kızılay’dan Suriye’de mültecilere yardım eli Suriye Türk Kızılayı

En Çok Okunan Haberler

Ekrem İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu'ya 'kayyum' yanıtı

Ekrem İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu'ya 'kayyum' yanıtı

ABD’den Türkiye’ye seyahat uyarısı!

ABD’den Türkiye’ye seyahat uyarısı!

Makyajsız ve bikinili Hadise

Makyajsız ve bikinili Hadise

Otomobil devlerinden sıfır faiz fırsatı

Otomobil devlerinden sıfır faiz fırsatı

Soylu'dan Yenikapı'da sergilenen araçlarla ilgili açıklama

Soylu'dan Yenikapı'da sergilenen araçlarla ilgili açıklama

Erdoğan 'kapıları açarız' demişti! İlk yanıt geldi

Erdoğan 'kapıları açarız' demişti! İlk yanıt geldi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Tatvan Belediyesi'nden elektrik şirketine misilleme!

Tatvan Belediyesi'nden elektrik şirketine misilleme!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

İSPARK'larda dikkat çeken görüntü!

İSPARK'larda dikkat çeken görüntü!

4 ilde dev operasyon! Gözaltılar var

4 ilde dev operasyon! Gözaltılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika... Maltepe'de hareketlilik! Pompalı tüfekle ateş açıp kaçtı: Yaralılar var

Pompalıyla saldırdı! Yaralılar var...

Tunceli'de ortalık karıştı! Havaya ateş açınca linç etmek istediler

Tunceli'de ortalık karıştı! Pompalıyla ateş açınca...

İstanbul'da 'Kurt Kapanı 2019-14' uygulaması

İstanbul'a karadan ve havadan abluka! Birçok nokta tutuldu

İYİ Parti Merkez İlçe Başkanı Erkan Doğan görevinden istifa etti

İYİ Parti'de 'MHP' istifası!

AK Partili Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan'ın evine silahlı saldırı

AK Partili belediye başkanının evine silahlı saldırı

İstanbul'dan kahreden haber! Motosikletli jandarma kaza yaptı: 1 şehit

İstanbul'dan kahreden şehit haberi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.