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Türk Konseyi Uluslararası Seçim Gözlem Misyonu, Özbekistan seçimlerini izleyecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.12.2019 13:50 | Son Güncelleme

Türk Konseyi Uluslararası Seçim Gözlem Misyonu, Özbekistan seçimlerini izleyecek

Türk Konseyi Uluslararası Seçim Gözlem Misyonu, Özbekistan seçimlerini izleyecek

Türk Konseyi Uluslararası Seçim Gözlem Misyonu, Özbekistan'da yarın yapılacak ve yasama meclisi ile belediye meclislerinin üyelerinin belirleneceği parlamento seçimlerini izleyecek.

Türk Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ömer Kocaman başkanlığındaki Türk Konseyi Uluslararası Seçim Gözlem Misyonu'nun, Özbekistan Parlamento Seçimlerini takip etmek üzere Taşkent ve Semerkant'ta çalışmalarına başladığı kaydedildi.

Uluslararası Seçim Gözlem Misyonu heyeti, Türk Konseyi Sekretaryası yetkililerinin yanı sıra Özbekistan dışındaki üye ülkelerin parlamento üyeleri, merkezi seçim komisyonu temsilcileri ve akademisyenlerinden oluşuyor.

Seçim öncesi yürütülen temaslar çerçevesinde, heyet üyeleri, Özbekistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı İlham Nematov, Özbekistan Cumhuriyeti Merkezi Seçim Komisyonu Başkan Vekili Mahmud Istamov, Semerkant Bölge Seçim Komisyonu Başkanı Selahaddin Nuriyev, her iki şehirdeki siyasi partilerin başkanları, başkan vekilleri ve diğer temsilcileriyle görüştü.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Nematov, ülkede devam eden reformlar, yeni seçim yasası, seçime uluslararası gözlemci misyonlarının katılımı ve yurt dışında yaşayan Özbek vatandaşlarının oylama sürecine ilişkin hazırlıklarla ilgili ayrıntılı bilgi verdi.

Uluslararası Seçim Gözlem Misyonu, seçim konusundaki değerlendirmesini ulusal ve uluslararası medya kuruluşlarıyla paylaşmak üzere 23 Aralık'ta Taşkent'te basın toplantısı düzenleyecek.

Özbekistan'da seçmenler, yeni parlamento üyelerini belirlemek üzere yarın sandık başına gidecek.

Ülkede, Şevket Mirziyoyev’in cumhurbaşkanı olmasının ardından yapılacak ilk genel seçimlerde, parlamentonun alt kanadı Yasama Meclisi ile yerel belediye meclisleri üyeleri belirlenecek.

"Yeni Özbekistan, yeni seçimler" sloganı kullanılan seçimlerde 750 aday 150 sandalye için yarışacak.

Ülkedeki toplam 20 milyon 516 bin 710 kayıtlı seçmen, 150 seçim bölgesinde kurulan 10 bin 260 sandıkta oy kullanabilecek. Seçimlerde 2 milyon kişi de ilk kez sandık başına gidecek.

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Özbekistan parlamento seçimleri seçim Türk Konseyi

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