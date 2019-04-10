HABER

Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümü

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2019 09:57 | Son Güncelleme

Yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakıldı

İSTANBUL (AA) - Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakıldı.

Taksim Meydanı'nda düzenlenen törene, emniyet mensupları katıldı.

Programda, İstanbul Emniyet Müdürlüğünün yanı sıra Adile Sadullah Mermerci Polis Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü, Arnavutköy Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü, Emekli Emniyet Müdürleri Derneği ve Polis Emeklileri Derneği adına Cumhuriyet Anıtı önüne çelenk bırakıldı.

Daha sonra şehitler için saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümü kutlama mesajı da okundu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Polis Mehteran Birliğinin gösterisinin ardından tören sona erdi.

PARTNERBeren Saat’i seviyorsanız takip etmeyinBeren Saat’i seviyorsanız takip etmeyin
Küçük İlim, seçim sonucu heyecanı ile yandıKüçük İlim, seçim sonucu heyecanı ile yandı
Kaplumbağasını bulana 1000 lira ödül verecekKaplumbağasını bulana 1000 lira ödül verecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cumhuriyet Anıtı Taksim tören Türk Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıl dönümü

En Çok Okunan Haberler

Ankara'da sürpriz görüşme!

Ankara'da sürpriz görüşme!

Büyükçekmece'de neler oluyor?

Büyükçekmece'de neler oluyor?

F.Bahçe'den 2. Lig'e gidiyor!

F.Bahçe'den 2. Lig'e gidiyor!

Fiyatları 2 yıldır aldı başını gidiyor

Fiyatları 2 yıldır aldı başını gidiyor

İstanbul'da son durum! Canlı yayında oy farkını açıkladı

İstanbul'da son durum! Canlı yayında oy farkını açıkladı

Erdoğan'dan İstanbul açıklaması: İptale götürür

Erdoğan'dan İstanbul açıklaması: İptale götürür

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Büyükçekmece'deki 'seçmen' iddiaları üzerine inceleme

Büyükçekmece'deki 'seçmen' iddiaları üzerine inceleme

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Malatya'da bir deprem daha!

Malatya'da bir deprem daha!

Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir gözaltına alındı

Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir gözaltına alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda operasyon!

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda operasyon!

Günlük burç yorumları 10 Nisan Çarşamba - Nisan ayı burç yorumları

Ay, İkizler burcunda ilerliyor!

11 ilde FETÖ operasyonu! Gözaltılar var

11 ilde FETÖ operasyonu! Gözaltılar var

Orası şimdilerde Türkiye'nin en popüler noktası! Bakın yıllar önce nasıl görünüyordu

Orası şimdilerde Türkiye'nin en popüler noktası! Bakın yıllar önce nasıl görünüyordu

Cizre'de güvenlik güçlerine korkunç tuzak!

Cizre'de güvenlik güçlerine korkunç tuzak!

Tekneleri karaya oturunca yakalandılar

Tekneleri karaya oturunca yakalandılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.