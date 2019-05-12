"Türk Sinemasını Geçmişten Geleceğe Taşıyanlar" ödül töreni

Şehit annesi: "Ölmek benim hakkımdı, o bana gelecekti ben ona geldim"

Şehit annesi: "Ölmek benim hakkımdı, o bana gelecekti ben ona geldim"

SE-SAM Yönetim Kurulu 2. Başkanı Hakan Türkşen de AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk Sineması'nın 105. yılını da ödülle taçlandırmak istediklerini, heyecanlı ve mutlu olduklarını söyledi.

SE-SAM Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Atadeniz, törende yaptığı konuşmada, "SE-SAM'ın 33, Türk sinemasının 105. yılını kutladığımız bu özel törende sinemaya gönül vermiş dostlarımızla birlikte olmaktan mutluluk duyuyoruz. Sizlerin sayesinde dünyaya Türk dizilerini izlettiriyoruz. Bugün birlikte burada bulunmamız Türk sinemasının birlik ve beraberliğini gösteriyor. Biz buradayız ama arkamızda çalışan büyük bir ekip var. Bu özel törende SE-SAM olarak 33. yılımızda mesleğe gönül vermiş 33 değerli isme ödül verdik. Türk sinemasının daha nice yıllara başarıyla ulaşmasını yürekten diliyorum." ifadelerini kullandı.

Türkşen, geçen yıl Cüneyt Arkın, Ediz Hun, Selda Akkor, Türkan Şoray gibi pek çok usta ismin ödül aldığını belirterek, "Bu sene konsepti biraz değiştirelim, biraz geçmiş biraz gelecek, karma yapalım istedik. Genç nesilden TRT'den çok sevdiğimiz Diriliş Ertuğrul'un başrol oyuncusu, birçok dizi ve sinema filmleri olan Engin Altan Düzyatan var. Yine televizyon dizilerinden ve kendisini şarkıcı olarak tanıdığımız ama aslında çok iyi bir oyuncu ve yönetmen olan Özcan Deniz'e, onun dışında 'Müslüm' filmiyle alakalı Muhterem Nur'dan bir ödül alacak Timuçin Esen'e kadar çok geniş bir yelpaze oluşturduk." diye konuştu.

Törende, Düzyatan, Özcan ve Esen'in yanı sıra Fikret Kuşkan ve Meral Zeren'in de aralarında olduğu ünlü isimler, ödüllerini, Türk Sineması'na emek vermiş Şükrü Avşar, Yılmaz Atadeniz, Muhterem Nur, Engin Çağlar, Sefa Önal gibi usta sanatçıların elinden aldı.

Yılmaz Atadeniz ve Hakan Türkşen'in ev sahipliğinde gerçekleşen törende sinema, sanat ve iş dünyasından ünlü isimler bir araya geldi.

Türk filmlerinin unutulmaz sesi Belkıs Özener'in hafızalarda yer etmiş Yeşilçam şarkılarını seslendirdiği törende ayrıca Ümit Besen de sahne aldı.

