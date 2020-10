Türk Telekom müşteri hizmetleri numarası, arıza kayıt ve şikayet hattı

Türk Telekom ile iletişim kurmak, her türlü öneri, şikayet ve talepte bulunmak isteyen bireysel müşterileri için Türk Telekom müşteri hizmetleri operatör numarası: 444 1 444. Bu bireysel çağrı merkezi destek numarası ile ihtiyaç duyduğunuz konularda bilgi alabilir, bazı hizmetler için ön başvuruda bulunabilirsiniz.

Türk Telekom, iletişim odaklı bir firma olarak müşteri hizmetlerinin gücüne fazlasıyla önem ve değer verir. Her Türk Telekom müşteri temsilcisi, müşteri memnuniyetine önem veren bir disiplin anlayışıyla çalışır. Geniş hizmet ağı içerisinde müşterilerine bireysel olarak özen göstermeyi hedefleyen Türk Telekom’un bu geniş ailesinin her bir üyesinin merak ettiği iletişim bilgilerine bu yazıda erişebilirsiniz. İşte Türk Telekom müşteri hizmetleri numarası ve iletişim bilgileri...

Türk Telekom’un turktelekom.com.tr web adresi ile her türlü hizmet hakkında detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz. Türk Telekom’un internet sitesi üzerinden;

TL Yükleme ve her türlü ödeme işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Yatırımcı ilişkileri hakkında bilgi alabilirsiniz.

Türk Telekom ofis ve mağazalarını arayabilirsiniz.

Online İşlemler sekmesi sayesinde ev telefonu veya sabit hattınıza ait her türlü bireysel işlemi yapabilirsiniz. Fatura ödeme, yeni abonelik oluşturma, borç sorgulama gibi işlemleri gerçekleştirmek için tıklayınız.

Türk Telekom Medya Merkezi’ne ulaşarak Türk Telekom medyayla ilgili bütün bilgilere ve duyurulara ulaşabilirsiniz.

İletmek istediğiniz her türlü bilgi ve öneri için Türk Telekom yetkililerine e-posta gönderebilirsiniz. Mobil, evde internet ve ev telefonu müşterileri için farklı iletişim seçenekleri vardır. Buradan destek hakkında ayrıntılı bilgiye ulaşabilirsiniz.

Aynı şekilde şikayetleriniz için şikayet kaydı oluşturabilirsiniz. Mobil, evde internet ve ev telefonu kullanan müşteriler için farklı şikayet kaydı linkleri mevcuttur. Buradan detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

Türk Telekom kurumsal müşterilerinin online kurumsal işlemleri için buraya tıklayabilirsiniz.

Türk Telekom Sosyal Medya ve Mobil Uygulama Bilgileri

Türk Telekom hizmetlerine her an her yerde ulaşabilmek, yeniliklerden anında haberdar olabilmek ve Türk Telekom'u sürekli takipte kalmak için sosyal medya hesaplarını takip edebilir; mobil cihazlarınıza Türk Telekom uygulamasını indirebilirsiniz. Facebook, Twitter ve Instagram üzerinden TurkTelekom kullanıcı adıyla, YouTube üzerinden ise TurkTelekomTurkiye kullanıcı adıyla markayı bulabilirsiniz. Ayrıca Twitter üzerinden TTDestek kullanıcı adıyla aratarak teknik destek bilgisi alabilirsiniz.