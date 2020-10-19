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Türk Telekom müşteri hizmetleri numarası, arıza kayıt ve şikayet hattı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.10.2020 14:22 | Son Güncelleme

İki asra yaklaşan köklü bir geçmişi olan Türk Telekom A.Ş., farklı alt markalarıyla geniş bir hizmet seçeneği sunuyor. Türkiye’nin ilk entegre telekomünikasyon operatörü Türk Telekom, işi iletişim olan bir firma olarak müşterileriyle iletişimi oldukça önemsiyor. Bu doğrultuda müşterilerinin ihtiyaç duyduğu Türk Telekom müşteri hizmetlerine dair ayrıntıları bu yazıda bulabilirsiniz.

Türk Telekom müşteri hizmetleri numarası, arıza kayıt ve şikayet hattı

Türk Telekom, iletişim odaklı bir firma olarak müşteri hizmetlerinin gücüne fazlasıyla önem ve değer verir. Her Türk Telekom müşteri temsilcisi, müşteri memnuniyetine önem veren bir disiplin anlayışıyla çalışır. Geniş hizmet ağı içerisinde müşterilerine bireysel olarak özen göstermeyi hedefleyen Türk Telekom’un bu geniş ailesinin her bir üyesinin merak ettiği iletişim bilgilerine bu yazıda erişebilirsiniz. İşte Türk Telekom müşteri hizmetleri numarası ve iletişim bilgileri...

Türk Telekom İletişim Bilgileri

Binlerce Türk Telekom müşterisi, aldıkları internet, televizyon ya da iletişim hizmetlerinde yaşadıkları sorunlarda, sormak istedikleri sorular olduğunda veya çeşitli önerilerde bulunmak istediklerinde rahatlıkla ulaşabilecekleri iletişim bilgilerine ihtiyaç duyuyor. Bu yazıda yer alan bilgiler, farklı platformlarda Türk Telekom ile iletişime geçebilmek isteyen müşteriler için derlendi. İşte Türk Telekom iletişim numarası, web bilgileri ve ulaşabileceğiniz diğer adresler…

Türk Telekom Müşteri Hizmetleri Numarası

  • Türk Telekom ile iletişim kurmak, her türlü öneri, şikayet ve talepte bulunmak isteyen bireysel müşterileri için Türk Telekom müşteri hizmetleri operatör numarası: 444 1 444. Bu bireysel çağrı merkezi destek numarası ile ihtiyaç duyduğunuz konularda bilgi alabilir, bazı hizmetler için ön başvuruda bulunabilirsiniz.

  • Türk Telekom kurumsal müşterileri için çağrı merkezi numarası: 444 5 444

  • Türk Telekom faks numarası: 0 312 306 07 32

  • 6616'ya YARDIM boşluk mesajınızı yazarak da müşteri hizmetlerinden sorununuzla ilgili dönüş alabilirsiniz.

    • Türk Telekom Genel Müdürlük Adres Bilgileri

    Türk Telekom'un Ankara ve İstanbul şehirlerindeki genel müdürlük adres ve telefon bilgileri şöyledir:

    Ankara genel müdürlük bilgileri:

    • Adres: Turgut Özal Bulvarı 06103 Aydınlıkevler Ankara.

    • Telefon: 444 1 444 / 444 4 564

    • Faks: +90 312 306 07 32

    İstanbul/Gayrettepe genel müdürlük bilgileri:

    • Adres: Gayrettepe Mah. Yıldız Posta Cad. No:40 Gayrettepe Beşiktaş İstanbul

    • Telefon: +90 212 309 9000

    İstanbul/Esentepe genel müdürlük bilgileri:

    • Adres: Esentepe Mahallesi, Salih Tozan Sokak, Karamancılar İş Merkezi, D Blok, No:16 Şişli 34394 İstanbul

    • Telefon: 0 212 309 10 00

    • Faks: 0 212 306 10 10

    İstanbul/Güneşli genel müdürlük bilgileri:

    • Adres: Bağlar Mah. Yalçın Koreş Cad. Fidan Sk. Erdinç İş Merkezi No: 1 34209 Güneşli / İstanbul

    İstanbul/Ümraniye Teknopark adres bilgileri:

    • Adres: Çakmak Mahallesi Balkan Cad No:49 Ümraniye / İstanbul

    • Telefon: 216 460 6000

    İstanbul/Acıbadem adres bilgileri:

    • Adres: Acıbadem Mahallesi Acıbadem Caddesi, No: 150, Acıbadem, Üsküdar / İstanbul

    Türk Telekom Web Adres Bilgileri

    Türk Telekom’un turktelekom.com.tr web adresi ile her türlü hizmet hakkında detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz. Türk Telekom’un internet sitesi üzerinden;

    • Bireysel ve kurumsal işlemlerinizi halledebilirsiniz.

  • TL Yükleme ve her türlü ödeme işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

  • Yatırımcı ilişkileri hakkında bilgi alabilirsiniz.

  • Türk Telekom ofis ve mağazalarını arayabilirsiniz.

  • Online İşlemler sekmesi sayesinde ev telefonu veya sabit hattınıza ait her türlü bireysel işlemi yapabilirsiniz. Fatura ödeme, yeni abonelik oluşturma, borç sorgulama gibi işlemleri gerçekleştirmek için tıklayınız.

  • Türk Telekom Medya Merkezi’ne ulaşarak Türk Telekom medyayla ilgili bütün bilgilere ve duyurulara ulaşabilirsiniz.

  • İletmek istediğiniz her türlü bilgi ve öneri için Türk Telekom yetkililerine e-posta gönderebilirsiniz. Mobil, evde internet ve ev telefonu müşterileri için farklı iletişim seçenekleri vardır. Buradan destek hakkında ayrıntılı bilgiye ulaşabilirsiniz.

  • Aynı şekilde şikayetleriniz için şikayet kaydı oluşturabilirsiniz. Mobil, evde internet ve ev telefonu kullanan müşteriler için farklı şikayet kaydı linkleri mevcuttur. Buradan detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

  • Türk Telekom kurumsal müşterilerinin online kurumsal işlemleri için buraya tıklayabilirsiniz.

    • Türk Telekom Sosyal Medya ve Mobil Uygulama Bilgileri

    Türk Telekom hizmetlerine her an her yerde ulaşabilmek, yeniliklerden anında haberdar olabilmek ve Türk Telekom'u sürekli takipte kalmak için sosyal medya hesaplarını takip edebilir; mobil cihazlarınıza Türk Telekom uygulamasını indirebilirsiniz. Facebook, Twitter ve Instagram üzerinden TurkTelekom kullanıcı adıyla, YouTube üzerinden ise TurkTelekomTurkiye kullanıcı adıyla markayı bulabilirsiniz. Ayrıca Twitter üzerinden TTDestek kullanıcı adıyla aratarak teknik destek bilgisi alabilirsiniz.

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