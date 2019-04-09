Türk ve Suriyeli kadınlar, Mardin'de lokanta açtı 

Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)- MARDİN'de, Yeşilli Kaymakamlığı ile Alman sivil toplum kuruluşu Caritas'ın desteğiyle Mardinli ve Suriyeli kadınların yer aldığı Kadın Emeğinin Kalkınması ve İyileştirilmesi Kooperatifi (KEKİK) bünyesinde, lokanta açıldı.

Yeşilli Kaymakamlığı bünyesindeki Hayata Destek Derneği ile Alman sivil toplum kuruluşu Caritas'ın finansmanıyla kurulan KEKİK bünyesinde, Mardinli kadınlar ile kentte yaşayan mülteci kadınların çalışacağı lokantanın açılışı, törenle gerçekleşti. Açılışta konuşan Caritas temsilcisi Claudio Moser, KEKİK çatısı altında yerel ve mülteci kadınların yaptığı çalışmalar nedeniyle emeği geçenleri kutladı.

Yeşilli Kaymakamı Ömer Bilgin ise kadınların sosyal hayata katılımı ve istihdam olanaklarını artırma yolunda atılan başarılı adımların önemine değinerek, "Kadınların kendi işlerini yürüterek ilerleyebilmesi için bu kooperatifi kurduk. Kadınlar sosyal ve ekonomik özgürlüklerini kazanma yolundalar" diye konuştu.

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