HABER

"Türk yatırımları Senegal'in kalkınmasına büyük katkı sağladı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2018 01:57 | Son Güncelleme

Senegal'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla resepsiyon düzenlendi - Senegal Maden Bakanı Aisatou Sophie Gladima: - "Türk yatırımcılar, Senegal'in acil kalkınma eylem planına büyük katkıda bulundu"

Senegai'in başkenti Dakar'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Türkiye'nin Dakar Büyükelçiliği tarafından verilen resepsiyonla kutlandı.

Büyükelçi Nihat Civaner'in ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona, Senegal Jeoloji ve Maden Bakanı Aisatou Sophie Gladima, Senegalli üst düzey bürokratlar, çok sayıda yabancı diplomat ile ülkedeki Türk resmi ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Resepsiyonda, iki ülkenin milli marşlarının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı okundu.

Dakar Büyükelçisi Civaner, programda yaptığı konuşmada, Türk milletinin cumhuriyet için Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e minnet duyduğunu söyledi.

Senegal'deki büyükelçiliğin Türkiye'nin Afrika'daki en eski diplomatik temsilciliklerinden olduğunu hatırlatan Civaner, iki ülke arasındaki ilişkilerin 55 yıldır dostluk ortamında sürdüğünü vurguladı.

Civaner, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall'in ortak vizyonu sayesinde ilişkilerin sağlam ve stratejik bir zeminde ilerlediğini kaydetti.

Senegal Maden Bakanı Gladima da Cumhurbaşkanı Sall'ın Türk milletinin bayramını kutladığını belirtti.

Sall ile Erdoğan arasındaki dostluk ve kardeşliğin iki ülkenin dinamik ilişkilerinin mührü olduğunu dile getiren Gladima, bunun birçok yatırımı beraberinde getirdiğini anlattı.

"Türk yatırımcılar, Senegal'in acil kalkınma eylem planına büyük katkıda bulundu." diyen Gladima, Türkiye'nin Senegal'in en büyük ekonomik ortakları arasına girdiğini ifade etti.

Yakın zamanda, Türk firmalarının Senegal'de maden alanında da büyük yatırımlar yapacağını aktaran Gladima, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından dün hizmete açılan İstanbul Havalimanı için Türkiye'yi kutladı.

Resepsiyon, Türk mutfağının seçkin lezzetlerinin ikram edilmesiyle sona erdi.

PARTNERNASA, bu kez Hayalet Nebula'nın görüntülerini çektiNASA, bu kez Hayalet Nebula'nın görüntülerini çekti
DÜZELTME - "Bursa'da tarihi eser operasyonu" başlığıyla yayımlanan haberimizin başlığı ile giriş ve üçüncü paragraflarında geçen "Bursa" ifadesi "Balıkesir" olarak değiştirilmiştir. Saygılarımızla. AA Balıkesir'de tarihi eser operasyonuDÜZELTME - "Bursa'da tarihi eser operasyonu" başlığıyla yayımlanan haberimizin başlığı ile giriş ve üçüncü paragraflarında geçen "Bursa" ifadesi "Balıkesir" olarak değiştirilmiştir. Saygılarımızla. AA Balıkesir'de tarihi eser operasyonu
Şirinevler'de bir kişi aracında vurularak öldürüldüŞirinevler'de bir kişi aracında vurularak öldürüldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
29 Ekim Cumhuriyet Senegal

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! İşte havalimanının adı

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! İşte havalimanının adı

ABD bunu konuşuyor: Trump bedel ödeyebilir! Avantaj Erdoğan'da

ABD bunu konuşuyor: Trump bedel ödeyebilir! Avantaj Erdoğan'da

Daniel Correa Freitas evinde boğazı kesilmiş şekilde ölü bulundu!

Daniel Correa Freitas evinde boğazı kesilmiş şekilde ölü bulundu!

Hakan Ural'dan Gel Konuşalım'dan ayrılan Esra Eron'a yanıt geldi!

Hakan Ural'dan Gel Konuşalım'dan ayrılan Esra Eron'a yanıt geldi!

İstanbul Havalimanı'nın açılışında Oktay Kaynarca'dan Binali Yıldırım'ı şaşırtan hata

İstanbul Havalimanı'nın açılışında Oktay Kaynarca'dan Binali Yıldırım'ı şaşırtan hata

Trump, Twitter'dan tehdit etti: Ordumuz sizi bekliyor

Trump, Twitter'dan tehdit etti: Ordumuz sizi bekliyor

İlginizi Çekebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! İşte havalimanının adı

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! İşte havalimanının adı

Engiç Ardıç yazdı: Yağ çekmiyorum, yeni havaalanının ismi 'Recep Tayyip Erdoğan' olmalıdır

Engiç Ardıç yazdı: Yağ çekmiyorum, yeni havaalanının ismi 'Recep Tayyip Erdoğan' olmalıdır

Süleyman Soylu'nun sınır ziyaretinde silah sesleri! Gözü önünde öldürüldü

Süleyman Soylu'nun sınır ziyaretinde silah sesleri! Gözü önünde öldürüldü

ABD'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türkçe cevap

ABD'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türkçe cevap

Donarak şehit olan askerle ilgili skandal gelişme!

Donarak şehit olan askerle ilgili skandal gelişme!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Balıkesir'de ele geçirildi! Değeri 2.5 milyon dolar!

Balıkesir'de ele geçirildi! Değeri 2.5 milyon dolar!

Hakkari'de 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari'de 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

İstanbul'da kanlı infaz! Şirinevler'de trafiğin ortasında silahlı saldırı

İstanbul'da kanlı infaz! Şirinevler'de trafiğin ortasında silahlı saldırı

İstanbul'da pompalı dehşeti! Rehin aldı

İstanbul'da pompalı dehşeti! Rehin aldı

İstanbul Havalimanı açılışından dikkat çeken kareler

İstanbul Havalimanı açılışından dikkat çeken kareler

İstanbul Havalimanı'nın açılışında Oktay Kaynarca'dan Binali Yıldırım'ı şaşırtan hata

İstanbul Havalimanı'nın açılışında Oktay Kaynarca'dan Binali Yıldırım'ı şaşırtan hata

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.