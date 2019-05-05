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Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK Konyalıları büyüledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2019 17:19 | Son Güncelleme

Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK Konyalıları büyüledi

Türk Hava Kuvvetlerine bağlı akrobasi timi Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK, Konya'da gösteri uçuşu yaptı.

Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığından havalanan Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK'ün uçuşunu izlemek isteyen binlerce kişi, merkez Selçuklu ilçesi Ankara Caddesi'ndeki Türk Yıldızları Parkı'na akın etti.

İlk olarak başarısını uluslararası yarışmalarda kanıtlamış, cesur ve estetik hareketleriyle bilinen SOLOTÜRK uçağı havalandı. SOLOTÜRK'ün gerçekleştirdiği hareketler, izleyenlerden alkış aldı.

Daha sonra dünyada 8 süpersonik uçakla gösteri yapan tek akrobasi timi Türk Yıldızları'nın gösterisi nefes kesti. Uçaklar, ters tırmanış ve dönüş, iniş takım kesişimi, çift kesişimi, iniş takımları terste selamlama, tip ucu ve üç boyutlu sema hareketlerini sergileyerek gökyüzüne kalp figürü çizdi.

Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, burada yaptığı konuşmada, SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları'nın pilot ve komutanlarını tebrik etti.

Türkiye'nin her geçen gün güçlendiğini belirten Toprak, "Allah’a şükür dosta güven, düşmana korku veren bir ordumuz var. Bunun içerisinde de Hava Kuvvetleri'nin önemli bir yeri var. Dünyanın en son teknolojisine sahip uçaklarımız ve pilotlarımız her an göreve hazır ve kendilerine verilecek görevi bekliyorlar. Türk Yıldızları bizim onurumuzdur. Bunun da Konya’da olması bizim için ayrı bir gururdur." diye konuştu.

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Konya Solotürk Türk Yıldızları uçuş

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