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  4. Türk yolcu rahatsızlandı, uçak Bulgaristan'a acil iniş yaptı

Türk yolcu rahatsızlandı, uçak Bulgaristan'a acil iniş yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2020 17:10 | Son Güncelleme

İstanbul Sabiha Gökçen - Viyana seferini yapan Anadolu Jet şirketine ait yolcu uçağı, 56 yaşındaki Selami Durmuş adlı yolcunun rahatsızlanması sonucu Bulgaristan'a zorunlu iniş yaptığı bildirildi. Durmuş'un hayatını kaybettiği ifade edildi.

Türk yolcu rahatsızlandı, uçak Bulgaristan'a acil iniş yaptı

İstanbul Sabiha Gökçen - Viyana seferini yapan Anadolu Jet şirketine ait yolcu uçağı, 56 yaşındaki Selami Durmuş adlı yolcunun Bulgaristan hava sahası sırasında rahatsızlandığı bildirildi.

KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Uçağın Bulgaristan'ın başkenti Sofya'ya zorunlu iniş yaptığı bildirildi. Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) elde ettiği bilgilere göre, kabin ekiplerinin Durmuş'a müdahale ettiği, yolcunun kalp krizi geçirdiği öğrenildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Avusturya’nın başkenti Viyana’da ikamet eden Durmuş'un yapılan tüm müdahalelere rağmen, Sofya’da hayatını kaybettiği ifade edildi.


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