HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Türkiye bu olayı konuştu! 9 kişinin öldüğü katliamdan sağ kurtuldu... Kavganın nedenini ve o anları anlattı

Türkiye bu olayı konuştu! 9 kişinin öldüğü katliamdan sağ kurtuldu... Kavganın nedenini ve o anları anlattı

17.06.2023 13:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan ve 9 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı kavga Türkiye gündemine yerleşmişti. Arazi kavgasında yaralı olarak kurtulan 63 yaşındaki Ahmet Alyamaç iki aile arasındaki husumetin 70 yıldır devam ettiğini söyleyerek kavganın nedenini ve o gün yaşananları anlattı.

Türkiye bu olayı konuştu! 9 kişinin öldüğü katliamdan sağ kurtuldu... Kavganın nedenini ve o anları anlattı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesine Serçeler Mahallesi'nde 15 Haziran’da iki aile arasında başlayan kavga katliama dönüşmüştü. Alyamaç ve Taş aileleri arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışmada silahlar konuşmuştu. Kavgada, Taş ailesinden Orhan Taş, Serhat Taş, Halil Taş ve Mehmet Can Taş ile Alyamaç ailesinden Mehmet Emin Alyamaç, Selim Alyamaç, Muhammed Alyamaç, Yunus Alyamaç ve Ömer Alyamaç hayatını kaybetti. Alyamaç ailesinden yaralanan Ahmet Alyamaç ve M.A. ise hastanede tedaviye alındı. Olay öncesi çıkan yangın, havadan jandarma helikopteri, karadan ise itfaiye ekipleri tarafından müdahale edilerek söndürüldü. Mahallede jandarmanın aldığı geniş güvenlik önlemi sürerken, ölenler dün toprağa verildi.

2

Olayla ilgili Bismil Cumhuriyet Başsavcılığı’nca 3 savcı görevlendirildi. Soruşturma kapsamında tespit edilen 5 şüpheli gözaltına alındı. 11 şüphelinin de yakalanmasına çalışırken, hastanede tedavisi süren M.A. ve Ahmet Alyamaç da soruşturma dosyasına şüpheli sıfatıyla eklendi.

‘70-80 YIL SÜRMESİ GEREKMİYOR’

1

Olaydan yaralı olarak kurtulan 2 kişiden hastanede tedavisi süren Ahmet Alyamaç, yaşanan olayda oğlu Yunus, kardeşleri Selim ve Emin ile yeğeni Ömer Alyamaç’ın yaşamını yitirdiğini söyledi.Almayaç, Taş ailesiyle aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet olduğunu ifade ederek, “Orası 213 nolu parsel, 379 dönüm arazi. Mahkemesi yaklaşık 70 yıldır devam ediyor. Ateş salınan arazi tartışmalara konu olan arazi değil. Kendi arazimiz olan yer. Kendi kullandığımız yer ateşe verildi. 200 dönümlük yer değil. O bilgi yanlış. 2 kardeşim, 1 oğlum ve bir yeğenim yaşamını yitirdi. Devletin önlem alması lazım. Bu arazilerin davasının 70-80 yıl sürmesi gerekmiyor. İnsanları bu şekil mağdur etmelerine gerek yok. Tapu kadastro mahkemelerinin hepsinin sona ermesi lazım. Bu tür husumetler daha da çoğalacaktır” diye konuştu.

‘HER YERE BU MESELENİN BÖYLE OLACAĞINI SÖYLEMİŞTİK’

3

Olay yerine ateşi söndüremeye gittiğini dile getiren Alyamaç, “Bir traktörümüze kurşun değdi. Tekerlek patladı. Ona baktık, traktördeyken silah sesi gelmedi. Aşağı inince de silah sesleri gelince diğer traktörle aşağı kaçtık. Bana ve yeğenime kurşun değdi. Diğer yeğenim de yerde kaldı. Jandarma geldi. Jandarmaya ateş edildi. Jandarma peşlerine düştü, yakalayamadı. Jandarma vefat eden Ömer Alyamaç’ı hastaneye götürdü. Ambulans da beni aldı. Buna sebep olanlara Allah bırakmasın. Her yere bu meselenin böyle olacağını söylemiştik. Hiçbir önlem, tedbir alınmadı. Kaymakamlıkta dosyalarımız, dilekçelerimiz var. Savcı Beyin yanında jandarmaya gönderildiği var. Hepsi resmi yolla yapılmış ve kayıt altına alınmış işlemlerdir” ifadelerini kullandı. (DHA)

İlginizi Çekebilir

Önce yaktılar, sonra silahlarına sarıldılar! Ortalık kan gölüne döndü

Önce yaktılar, sonra silahlarına sarıldılar! Ortalık kan gölüne döndü

 Diyarbakır'da arazi kavgasında katliam! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Diyarbakır'da arazi kavgasında katliam! Çok sayıda ölü ve yaralı var

 9 kişinin öldüğü arazi kavgasında korkunç detay! Ekipler çatışmanın ortasında kalmış

9 kişinin öldüğü arazi kavgasında korkunç detay! Ekipler çatışmanın ortasında kalmış

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Paniğe yol açan deprem sonrası Naci Görür'den açıklama! 'Bu yörede büyük deprem beklemiyoruz'Paniğe yol açan deprem sonrası Naci Görür'den açıklama! 'Bu yörede büyük deprem beklemiyoruz'
Kılıçdaroğlu'na oy vermedim' diyen Abdüllatif Şener'e CHP'den sert tepki!Kılıçdaroğlu'na oy vermedim' diyen Abdüllatif Şener'e CHP'den sert tepki!
Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'na bu soruyu sorduKılıçdaroğlu, İmamoğlu'na bu soruyu sordu
Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır kavga Silahlı çatışma arazi

En Çok Okunan Haberler

Mart 2021’den sonra ilk kez! Merkez Bankası faiz kararı belli oluyor

Mart 2021’den sonra ilk kez! Merkez Bankası faiz kararı belli oluyor

Emekli maaşı ve bayram ikramiyesi ödemesi bugün başladı!

Emekli maaşı ve bayram ikramiyesi ödemesi bugün başladı!

Akşener'e karşı kadın aday! İşte konuşulan o isim

Akşener'e karşı kadın aday! İşte konuşulan o isim

Meteoroloji'den 29 il için sarı uyarı: Kuvvetli olacak

Meteoroloji'den 29 il için sarı uyarı: Kuvvetli olacak

‘Kılıçdaroğlu’na oy vermeyen bir başka milletvekili de var…’

‘Kılıçdaroğlu’na oy vermeyen bir başka milletvekili de var…’

Bir il esrarengiz kişiyi konuşuyor! Kadın kıyafeti giyip dolaşıyor: 'Herkes endişeli'

Bir il esrarengiz kişiyi konuşuyor! Kadın kıyafeti giyip dolaşıyor: 'Herkes endişeli'

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kıskançlık krizine girdi! Kardeşini 19 kez bıçaklayarak öldürdü

Kıskançlık krizine girdi! Kardeşini 19 kez bıçaklayarak öldürdü

Çok satanlarda bir numara! Puma'nın sevilen şapkası şimdi indirimde

Çok satanlarda bir numara! Puma'nın sevilen şapkası şimdi indirimde

Sosyal medyada gündem yarattı! İzleyenler gözlerine inanamadı

Sosyal medyada gündem yarattı! İzleyenler gözlerine inanamadı

Yaşına kimse inanmıyor! Uzun yaşamının sırrını paylaştı

Yaşına kimse inanmıyor! Uzun yaşamının sırrını paylaştı

Şık tasarım, uzun pil ömrü, gürültü engelleme özelliği... Jabra Elite 4 Kulaklık indirimde

Şık tasarım, uzun pil ömrü, gürültü engelleme özelliği... Jabra Elite 4 Kulaklık indirimde

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.