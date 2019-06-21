HABER

Türkiye, Burkina Faso'daki terör saldırısını kınadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2019 19:36 | Son Güncelleme

Türkiye, Burkina Faso'daki terör saldırısını kınadı

Türkiye, Batı Afrika ülkesi Burkina Faso’nun kuzeyinde dün meydana gelen terör saldırısını kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkenin kuzeyindeki Belehede köyünde düzenlenen terör saldırısında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğinin üzüntüyle öğrenildiği belirtilerek "Bu terör eylemini şiddetle kınıyor, kardeş Burkina Faso halkına ve hükümetine taziyelerimizi sunuyor, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

- Bakandan itidal çağrısı

Burkina Faso Savunma Bakanı Cheriff Sy, yaptığı açıklamada, teröristlerin ülkenin kuzeyindeki Belehede köyünde düzenlediği silahlı saldırıda 17 kişinin öldüğünü aktardı. Güvenlik güçlerinin teröristleri yakalamak için operasyon başlattığına işaret eden Sy, halka itidal çağrısında bulundu.

- Ülkenin 13 bölgesinden 7'sinde olağanüstü hal

Ülkede nisandan bu yana devam eden terör saldırılarında 81 kişi hayatını kaybetmiş, yüzlerce kişi evlerini terk etmişti.

Burkina Faso, 2015'ten bu yana terör saldırılarına maruz kalıyor. Önceleri ülkenin kuzeyinde ve Sahel bölgesinde yoğunlaşan saldırılar, daha sonra batıya ve orta kesimlere de yayıldı.

Ülkenin 13 bölgesinden 7'sinde 1 Ocak 2019'dan bu yana olağanüstü hal devam ediyor.

Sarı alarm verilmişti! Trabzon'da bu sabahSarı alarm verilmişti! Trabzon'da bu sabah
Emine Erdoğan: İlk kez bir inşaat sahasında, bir sanat atölyesi kurulduEmine Erdoğan: İlk kez bir inşaat sahasında, bir sanat atölyesi kuruldu
Van Gölü için pedal çevirip, çöp topladılarVan Gölü için pedal çevirip, çöp topladılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Burkina Faso terör saldırısı tükiye

En Çok Okunan Haberler

İstanbul seçmeni oy kullanmak için Antalya’dan ayrılıyor

İstanbul seçmeni oy kullanmak için Antalya’dan ayrılıyor

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Adebayor'un yeni adresi belli oldu

Adebayor'un yeni adresi belli oldu

Yine yapacağını yaptı! Olay poz

Yine yapacağını yaptı! Olay poz

HDP'den teröristbaşı Öcalan mektubu hakkında açıklama

HDP'den teröristbaşı Öcalan mektubu hakkında açıklama

Bahçeli'den teröristbaşı Öcalan'ın mektubundan sonra ilk açıklama!

Bahçeli'den teröristbaşı Öcalan'ın mektubundan sonra ilk açıklama!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Gaziantep’te obruk paniği

Gaziantep’te obruk paniği

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Diyanet İşler Başkanı Erbaş: “200 bine yakın hocamızla seferber olmuş durumdayız”

Diyanet İşler Başkanı Erbaş: “200 bine yakın hocamızla seferber olmuş durumdayız”

Askerlik sisteminde flaş gelişme!

Askerlik sisteminde flaş gelişme!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Denizli'de öğretmenleri taşıyan midibüs devrildi! Çok sayıda yaralı var

Midibüs devrildi! Çok sayıda yaralı var

İstanbul'da hareketlilik! Polis operasyon düzenledi

İstanbul'da hareketlilik! Polis operasyon düzenledi

'Kutsal göl' hayran bırakıyor

'Kutsal göl' hayran bırakıyor

Dünyada sadece orada var! Görebilmek için kilometrelerce yol katediyorlar

Sadece orada var! Görebilmek için kilometrelerce yol geliyorlar

Polisten kaçarken tarlada yakalandı

Polisten kaçarken tarlada yakalandı

Aşırı yağışlar Kızılırmak'ın rengini değiştirdi

Drone ile bugün çekildi! Kızılırmak'in rengi değişti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.