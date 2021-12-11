Son Dakika! Bakan Koca kötü haberi verdi! Türkiye'de 6 Omicron varyantı tespit edildi

İlk olarak Güney Afrika'da ortaya çıkan koronavirüsün yeni mutasyonu Türkiye'de iki ilde tespit edildi. Bakan Koca yaptığı açıklamada İstanbul'da 1 İzmir'de ise 5 kişide Omicron varyantının tespit edildiğini açıkladı.
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