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  4. Son Dakika! Bakan Koca kötü haberi verdi! Türkiye'de 6 Omicron varyantı tespit edildi

Son Dakika! Bakan Koca kötü haberi verdi! Türkiye'de 6 Omicron varyantı tespit edildi

11.12.2021 23:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İlk olarak Güney Afrika'da ortaya çıkan koronavirüsün yeni mutasyonu Türkiye'de iki ilde tespit edildi. Bakan Koca yaptığı açıklamada İstanbul'da 1 İzmir'de ise 5 kişide Omicron varyantının tespit edildiğini açıkladı.

Son Dakika! Bakan Koca kötü haberi verdi! Türkiye'de 6 Omicron varyantı tespit edildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Omicron varyantı Türkiye’de 6 kişide tespit edildi. Bunlardan birisi İstanbul’da." dedi.

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koronavirüs (Covid-19) koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
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