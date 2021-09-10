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  4. Türkiye'de bir ilk! 3 boyutlu yazıcıyla insan beyninin kopyasını üretti

Türkiye'de bir ilk! 3 boyutlu yazıcıyla insan beyninin kopyasını üretti

10.09.2021 12:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Sultan Tarlacı, beyin için çekilen bir MR görüntüsünü kullanarak 3 boyutlu yazıcı ile insan beyninin birebir kopyasını üretti. Türkiye’de ilk defa yapılan bu çalışma ile insan beyninin hacim ve basınç değişiklikleri takip edilebilecek.

Türkiye'de bir ilk! 3 boyutlu yazıcıyla insan beyninin kopyasını üretti

Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Sultan Tarlacı Türkiye’de ilk defa bir insanın beyninin bire bir kopyasını 3 boyutlu yazıcı ile üretti. Eskiden beynin içerisindeki yapının anlaşılabilmesi için silikon yerleştirme gibi kaba yöntemler kullanılırken bu gelişme ile birlikte beynin dış kabuğunda bulunan kıvrımlarındaki gelişmeler çok daha kolay bir şekilde incelenebilecek. Bu çalışma ile birlikte insan beyninin basınç ve hacmindeki değişiklikleri de 3 boyutlu bir şekilde inceleme imkanı sunacak.

Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Sultan Tarlacı, MR görüntüsünü kullandığı Prof. Dr. Nevzat Tarhan’a 3 boyutlu yazıcı ile ürettiği kendi beyninin replikasını takdim etti.

"AYNI OLAN BEYİN KABUĞUNUN YAPISI"

Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Sultan Tarlacı, “Gelişen teknoloji ile birlikte bazı bilgisayar programları ve farklı metotlardan yararlanarak MR’dan elde edilmiş beyin görüntülerini 3 boyutlu hale çevirip 3 boyutlu yazıcı ile çıktısını elde ettik. Bu çıktı bizim tıpkı kopya diyebileceğimiz bir şey tıpkısının aynısı. Fakat burada aynı olan şey beynin iş yapısı veya organizasyonu değil beynin kabuğunun tıpkı aynısı. Beyin kabuğunda bulunan girinti ve çıkıntılar var, bu yaşayan bir kişide nasılsa kopyasında da bunu basabildik ve elde ettik. Bu kopyalama yönteminin iyi tarafı beyin kabuğunun gelişimini süreç içerisinde 3 boyutlu olarak ölçebiliriz ve hesaplayabilir duruma gelebiliriz. Çünkü bu daha önce 2 boyutlu veya görsel olarak yapılabilen bir çalışmaydı” dedi.

Kaynak: İHA

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