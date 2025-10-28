KADIN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. Sağlık

Türkiye’de en sık görülen 2. kanser: Meme kanseri! Uzmanından ‘pembe tüket’ çağrısı

Ekim ayı boyunca meme kanseri farkındalığının simgesi haline gelen pembe renge vurgu yapılırken, Diyetisyen Elif Öksüz Odabaşı, pembe tonlu besinlerin sağlığa olan faydalarına dikkat çekti. Odabaşı, “Tabağınıza ekleyeceğiniz her pembe ton, farkındalığınızı görünür kıldığı kadar sağlığınızı da güçlendiriyor” dedi.

Türkiye’de en sık görülen 2. kanser: Meme kanseri! Uzmanından ‘pembe tüket’ çağrısı

Türkiye’de akciğer kanserinden sonra en sık görülen ikinci, kadınlarda ise, ilk sırada yer alan kanser türü meme kanseri, her yıl binlerce kadını etkiliyor. Bu hastalığın görülme sıklığı artarken farkındalık çalışmaları da pembe kurdelelerle düzenlenen yürüyüşler ve toplumsal kampanyalarla giderek yaygınlaşıyor.

Farkındalığın yalnızca pembe dış görünümle sınırlı kalmaması gerektiğini vurgulayan Feel Well Beslenme ve Yaşam Tasarımı Birimi Yönetici Diyetisyeni Elif Öksüz Odabaşı, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

‘KORUYUCU ZIRHI’

Odabaşı, “Yapılan araştırmalar, sebze, meyve, tam tahıllar, zeytinyağı ve kuruyemişlerle zenginleştirilmiş diyetlerin kanser riskini azaltabileceğini gösteriyor. Özellikle pembe, kırmızı ve mor renkli besinler; içeriklerindeki antioksidanlar ve fitobesinlerle adeta doğanın ‘koruyucu zırhı’ gibi davranıyor. Çilek, ahududu, kiraz, yaban mersini, nar, pancar, mor lahana, kırmızı üzüm, domates, kırmızıbiber ve somon. Bu besinlerin her biri hücre hasarını azaltarak, iltihaplanmayı baskılayarak ve bağışıklığı destekleyerek meme kanserine karşı koruyucu etki gösterebiliyor. Tabağınıza ekleyeceğiniz her pembe ton farkındalığınızı görünür kıldığı kadar sağlığınızı da güçlendiriyor” dedi.

"OBEZİTE KANSERİN TEKRARLAMA RİSKİNİ ARTIRIYOR"

Bilimsel verilerin, obezitenin yalnızca meme kanseri gelişimiyle değil, tedavi sonrası nüks, tekrarlama riskiyle de yakından ilişkili olduğunu belirten Odabaşı, “Vücutta biriken fazla yağ dokusu, iltihaplanmayı artırarak ve hücreler arası iletişimi bozarak tümörlerin yeniden oluşmasına zemin hazırlayabiliyor. Bu nedenle sağlıklı bir kiloyu korumak, hastalığın tekrarlama riskini azaltmanın yani sıra yaşam süresini ve kalitesini de olumlu yönde etkileyen önemli bir strateji haline geliyor” dedi.

UZMAN İSİMDEN ÖNERİLER

Diyetisyen Odabaşı şu önerileri de hatırlattı, “Tabağınızı her gün sebze, meyve ve tam tahıl ve kuru baklagillerle renklendirin. Kırmızı ve işlenmiş et tüketimini sınırlayın, zeytinyağını ana yağ kaynağınız yapın. Haftada en az 150 dakika yürüyüş veya fiziksel aktiviteye yer verin. Alkolden uzak durun, su tüketiminizi artırın” dedi. Kaynak: DHABu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Deprem sonrası zorlu yaşam mücadelesi...Deprem sonrası zorlu yaşam mücadelesi...
Sosyal medya baskısı: 15 yaşa kadar düştü!Sosyal medya baskısı: 15 yaşa kadar düştü!

Anahtar Kelimeler:
Meme kanseri kanser belirtileri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.