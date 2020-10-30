Türkiye'de ilk olacak! 105 yıllık batıklar turistlerle buluşuyor

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı, Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı için çalışmalarını sürdürüyor. TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi ile imzalanan protokol kapsamında geçen yıl Çanakkale Boğazı ve Tarihi Gelibolu Yarımadası’ndaki batık savaş gemilerinin envanterinin çıkarılması için çalışmalara başlandı. İlk inceleme, 27 Mayıs 1915'te Seddülbahir açıklarında Alman U-21 denizaltısı tarafından batırılan 120 metre uzunluğundaki İngiliz zırhlısı 'HMS Majestic' batığında yapıldı. 24 metre derinlikteki batık üzerinde halen top mermilerinin bulunduğu görüntülendi. Batığın dalış turizmi için tehlike oluşturup oluşturmadığı yönünde araştırmalar yapıldı.

DÜNYANIN EN ÖNEMLİLERİNDEN BİRİ OLACAK

Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı’nın oluşturulmasına yönelik çalışmalar hakkında bilgi veren Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, dünyanın en önemli dalış merkezlerinden birini hazırladıklarını söyledi. Daha önce dalışa yasak bölge kapsamında olan Çanakkale Boğazı’ndaki batıkların, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yapılan görüşmeler neticesinde dalışa yasak olmaktan çıkarıldığını belirten Kaşdemir, "Çanakkale Savaşları’na hep kara muhabereleri tarafından bakılıyordu. Ama şu bir gerçek ki aslında Çanakkale Savaşı’ndan kalma birçok hatıra boğazın altındaydı. Biz de Çanakkale Savaşları’ndan kalma hatıraları dalışa uygun hale getirmek için çalışma başlattık. Çanakkale Boğazı’nın altında birçok gemi var. Savaş sırasından kalma top mermileri, süngüler ve kurşunlar var. Biz burada bir sualtı parkı oluşturuyoruz. 1'inci Dünya Savaşı temalı ilk ve tek sualtı parkı Çanakkale’de olacak. Bu çok heyecan uyandırdı. Dalış camiası bunu merakla beklemeye başladı. İnşallah 2021 yılının bahar ayları gibi ilk dalışı Majestic zırhlısına başlatabiliriz. Çünkü savaş sırasında batırılan Majestic zırhlısı çok merak ediliyor” dedi.