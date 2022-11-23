Türkiye'de kaç tane fay hattı var? e-Devlet AFAD deprem fay hattı sorgulama ekranı

Düzce'deki depremin ardından 2 milyonu aşkın kişi 'Evimin altından fay hattı geçiyor mu?' sorgulaması yaptı. Türkiye'de fay hattı üzerinden toplam 45 il ve 110 ilçe bulunuyor. Bu bölgeler deprem riski yüksek bölgeler olarak biliniyor. İşte Fay hattına dair merak edilenler ve fay hattı sorgulama ekranı...

TÜRKİYE'DE KAÇ TANE FAY HATTI VAR?

Jeolojik olarak en aktif deprem kuşağı üzerinde yer alan Türkiye'de; Kuzey Anadolu Fay Hattı, Doğu Anadolu Fay Hattı ve Batı Anadolu Fay Hattı olmak üzere 3 adet fay hattı bulunmaktadır.

EVİMİN ALTINDAN FAY HATTI GEÇİYOR MU?

Evinin altından fay hattı geçip geçmediğini merak eden vatandaşlar, https://tdth.afad.gov.tr/TDTH/main.xhtml adresini tıkladıktan ve e-Devlet girişi yaptıktan sonra Türkiye Deprem Tehlike Haritası İnteraktif Web Uygulaması'na ulaşabiliyor.

