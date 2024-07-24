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  4. Gece uyurlarken üzerlerine kredi çekildi! Ne onay kodu ne bildirim aldılar: Bu saatlere çok dikkat

Gece uyurlarken üzerlerine kredi çekildi! Ne onay kodu ne bildirim aldılar: Bu saatlere çok dikkat

24.07.2024 08:20
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Özel bir bankanın müşterileri bir sabah uyandığında hayatları kabusa döndü: Siber dolandırıcılar yine iş başındaydı! Mobil bankacılık uygulamalarına sızan sahtekarlar yüzlerce kişi adına kredi çekti, kendi hesaplarına aktardı. Mağdurlar kendileri çekmedikleri, bir lirasını bile kullanmadıkları kredileri ödemek zorunda kalmalarına isyan etti. Tüketici Mahkemesinden mağdurları umutlandıran bir karar geldi.

Gece uyurlarken üzerlerine kredi çekildi! Ne onay kodu ne bildirim aldılar: Bu saatlere çok dikkat

Özel bir bankanın müşterileri son günlerde aynı şikayetle savcılığın kapısını çaldı. Bir gece ansızın hesaplarından krediler çekildi, ne onay kodu ne de bildirim geldi. Uyandıklarındaysa artık çok geçti.

Artık bu haberi dinlemek de mümkün. Şimdi uygulamayı indir!

"'HER ŞEYİ SİZ YAPMIŞSINIZ' DİYORLAR, HİÇBİR ŞEYDEN HABERİM YOK"

Yüzlerce mağdurdan bir tanesi de Ramazan Badur'du. atv Haber'in haberine göre; Badur, gece vakti çekilen krediyle neye uğradığını şaşırdı ve o krediyi de ödemek zorunda kaldı. Mağdur Badur şöyle konuştu:

"5. ayın 10'unda gece saat 02.30'da mobil hesabıma girilmiş. 275 bin liraya yakın bir kredi çekilmiş. Nakit param vardı, o çekilmiş. Krediyi çekiyorlar, ondan sonra bir hesaba EFT ediyorlar. Her şeyi siz yapmışsınız diyorlar ama benim hiçbir şeyden haberim yok. Hiç çekmediğim, bir lirasını bile kullanmadığım parayı ödetmek zorunda bıraktılar beni."

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'KRİMİNAL ZAMAN DİLİMİNDE' HAREKETE GEÇİYORLAR

Bilişim uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, dolandırıcıların yöntemini şöyle açıkladı: "Dolandırıcılar oltalama ve antivirüs saldırıları aracılığıyla telefonumuza casus bir yazılım yüklenmesine sebebiyet verebiliyor. Gece 2 ila 5 aralığında yani diğer bir ifadeyle kriminal zaman diliminde vatandaşların hesaplarından para çekilmesine neden oluyor."

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"ADIMA KREDİ TANIMLANMIŞ, BİR DAKİKA SONRA EFT YAPILMIŞ"

Mağdurlardan Oğuzhan Kumsal, yaşadıklarını "700 bin TL olarak 7 seferde 100 bin TL şeklinde hiç tanımadığım, bilmediğim insanların hesabına havale edilmiş gözüküyor" diye anlattı.

Recep Özel ise "Adıma kredi tanımlanmış, hemen bir dakika sonra tanımadığım insanlara EFT yapılmış. Yine sabaha karşı 94 bin ve 91 bin liralık sevklere de bloke koyması gerekiyordu" diye konuştu.

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BANKADA GÜVENLİK AÇIĞI MI VAR?

Mağdurların hesaplarından üst üste aynı şekilde çekilen krediler 'Bankanın güvenlik açığı mı var?' sorusunu da beraberinde getirdi. Tüketici mahkemesine şikayet yağdı.

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MAĞDURLARA UMUT VEREN KARAR

Hesapları boşaltılan ve isimlerine kredi çekilen yüzlerce mağdurun hukuk mücadelesi aylardır devam ediyordu. Tüketici Mahkemesinden emsal niteliğinde bir karar çıktı; mağdurlardan birinin kredi ödemesi durduruldu.

TÜKONFED Bankacılık Komisyonu Başkanı Hüseyin Ölmez "Hesabından bilgisi ve iradesi dışında yapılan kredi çekip dolandırılan miktarlar için nihai karar verilene kadar herhangi bir faiz ve komisyon ödemeyecektir, ana parayı da ödemeyecektir" değerlendirmesinde bulundu.

Yüzlerce mağdura umut olan bu kararla birlikte üzerine kredi çekilen diğer müşteriler de aynı sürecin işlemesini bekliyor.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık kredi banka Siber suç
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