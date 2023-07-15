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Türkiye’de konser veren Christina Aguilera'nın loca fiyatı dudak uçuklattı!

15.07.2023 09:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyaca ünlü Amerikalı şarkıcı Christina Aguilera Türkiye'ye geliyor. Ağustos ayında Antalya'da konser verecek olan ünlü şarkıcının loca ücreti duyanların ağızlarını açık bıraktı.

Dünyaca ünlü şarkıcı Christina Aguilera ilk defa Türkiye’de konser verecek. 8 Ağustos'ta Antalya'da konser düzenleyecek olan Aguilera'nın loca fiyatı dudak uçuklattı.

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Birçok başarılı şarkıya imza atan Aguilera’nın konserini locada izlemek ise 35 bin Euro (980 bin TL).

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‘Genie in a Bottle’, ‘Lady Marmalade’, ‘Hurt’, ‘Candyman’ ve ‘I Turn to You’ gibi şarkılarla büyük beğeni toplayan şarkıcıyı ayakta izlemek isteyenler ise 450 Euro (13 bin TL) ödeyecek.

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Müzik kariyerine 1999’da ‘Christina Aguilera’ albümüyle başlayan şarkıcı, şimdiye kadar birçok albüm çıkardı.

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7 Grammy Ödülü sahibi olan ünlü isim son 10 yılın Madonna'dan sonra en çok single satan sanatçısı oldu.

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Christina Aguilera ünlü şarkıcı

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