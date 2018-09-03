Türkiye’deki iPhone satışları ne durumda

Teknoloji gündemini az çok yakından takip edenlerin de bildiği üzere Apple, dünyanın en değerli şirketi konumunda. Cupertino merkezli şirketin değeri, geçtiğimiz çeyrekte 1 trilyon dolar seviyesini geçerek, rekora imza atmıştı.
Elbette Apple’ın kısa süre içerisinde bu denli değer kazanmasını yalnızca iPhone satışlarına bağlamak yanlış olur. Fakat Cupertino merkezli şirketin, dünyanın en değerli şirketi konumuna yükselmesinde iPhone’un muazzam bir desteği var.
Son günlerde Apple’ın satışlarının düştüğüne, hatta global pazarda Huawei’nin bile gerisine düştüğüne dair bazı söylentiler mevcut. Bu yazımızda Apple’ın global pazardaki satışlarını ve Türkiye’deki pazar payını tartışacağız.
Apple az satıp, çok kazanıyor
En son açıklanan çeyrek sonuçlarına göre konuşacak olursak, Huawei’nin sevkiyat rakamları bazında Apple’ı geçtiğini inkar edemeyiz. Yani son çeyrek sonuçlarına göre Apple, Samsung ve Huawei’nin ardından üçüncü sıraya gerilemiş durumda.
Peki akıllı telefon pazarındaki toplam kar marjının dağılımı nasıl? İşte bu noktada karşımıza muazzam bir fark çıkıyor. Çünkü Apple pazardaki toplam kar marjının yüzde 70’ini tek başına kasasına koyuyor. Evet, en çok telefon satan 3. şirket olsa da söz konusu para kazanma olduğunda Apple’ın açık ara önde olduğunu söyleyebiliriz. Peki bu fark neden kaynaklanıyor?
Aslında bu sorunun yanıtı son derece basit. Apple genel olarak yalnızca amiral gemisi sınıfına hitap eden telefonlar satıyor. Zaten üreticilerin en çok kar güttükleri modeller de bunlar. Örneğin bir iPhone X’in maliyeti 500 dolarken, Apple bunu iki katına yani 1000 dolara satıyor. Fakat orta segment modellerde kar marjı çok daha düşük tutuluyor. Bu yüzden de her zaman çok telefon satmak, çok para kazanmak anlamına gelmiyor.
Türkiye’de satışlar azaldı mı?
Son günlerde gündemi meşgul eden konulardan birisi de ülkemizdeki iPhone satışlarının azaldığına yönelik iddialar.
Şu anda iPhone modellerinin fiyatları iyice uçmuş durumda. Apple en son dolar 4.7TL seviyelerindeyken fiyatlarını güncellemiş ve iPhone X fiyatını 7500TL’ye çekmişti. Muhtemelen şu an Apple’ın stokları boşalmadığı için yeni bir zam yapma gereği duymuyorlar.
Fakat doların şu aralar 6TL bandında olduğunu düşünürsek, güncellenen stoklarla birlikte yeni bir zammın kapıda olduğunu da söyleyebiliriz.
Dolayısıyla, iPhone satışlarının azaldığı doğrudur. İşin aslı önümüzdeki dönemde bu satışlar iyiden iyiye azalmaya devam edecektir.
Yeni iPhone modelleri uç fiyattan gelebilir
Son olarak Eylül ayında tanıtılması beklenen yeni iPhone modellerine de değinelim. Öncelikli olarak Apple’ın Türkiye pazarını öncelikli ülkeler listesine alıp almayacağı henüz kesinleşmiş değil. Malum satışlar azaldığı için yeni iPhone modellerinin ülkemize gelmesi biraz gecikebilir.
Öte yandan yeni gelecek olan modeller, güncel kur düzeyinden fiyatlandırılacağı için önümüzde oldukça uçuk fiyat etiketlerine sahip iPhone modelleri çıkacaktır. Sürekli ucuz fiyatlı LCD ekranlı olarak lanse ettiğimiz modelin fiyatı bile 5000TL – 6000TL arasında bir skalada etiketlendirilebilir.
Sonuç olarak artık Türkiye’ye Apple’ın işi hayli zor. Üstelik ABD kökenli üreticilere bir de ek vergi ya da benzeri bir yaptırım gelirse, Apple’ın Türkiye’den çekilmesi bile sürpriz olmayacaktır. Elbette bunlar şimdilik varsayımdan ibaret.
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