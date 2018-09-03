Türkiye’deki iPhone satışları ne durumda

Peki akıllı telefon pazarındaki toplam kar marjının dağılımı nasıl? İşte bu noktada karşımıza muazzam bir fark çıkıyor. Çünkü Apple pazardaki toplam kar marjının yüzde 70’ini tek başına kasasına koyuyor. Evet, en çok telefon satan 3. şirket olsa da söz konusu para kazanma olduğunda Apple’ın açık ara önde olduğunu söyleyebiliriz. Peki bu fark neden kaynaklanıyor?

En son açıklanan çeyrek sonuçlarına göre konuşacak olursak, Huawei’nin sevkiyat rakamları bazında Apple’ı geçtiğini inkar edemeyiz. Yani son çeyrek sonuçlarına göre Apple, Samsung ve Huawei’nin ardından üçüncü sıraya gerilemiş durumda.

Son günlerde Apple’ın satışlarının düştüğüne, hatta global pazarda Huawei’nin bile gerisine düştüğüne dair bazı söylentiler mevcut. Bu yazımızda Apple’ın global pazardaki satışlarını ve Türkiye’deki pazar payını tartışacağız.

Elbette Apple’ın kısa süre içerisinde bu denli değer kazanmasını yalnızca iPhone satışlarına bağlamak yanlış olur. Fakat Cupertino merkezli şirketin, dünyanın en değerli şirketi konumuna yükselmesinde iPhone’un muazzam bir desteği var.

Teknoloji gündemini az çok yakından takip edenlerin de bildiği üzere Apple, dünyanın en değerli şirketi konumunda. Cupertino merkezli şirketin değeri, geçtiğimiz çeyrekte 1 trilyon dolar seviyesini geçerek, rekora imza atmıştı.

Aslında bu sorunun yanıtı son derece basit. Apple genel olarak yalnızca amiral gemisi sınıfına hitap eden telefonlar satıyor. Zaten üreticilerin en çok kar güttükleri modeller de bunlar. Örneğin bir iPhone X’in maliyeti 500 dolarken, Apple bunu iki katına yani 1000 dolara satıyor. Fakat orta segment modellerde kar marjı çok daha düşük tutuluyor. Bu yüzden de her zaman çok telefon satmak, çok para kazanmak anlamına gelmiyor.

Türkiye’de satışlar azaldı mı?

Son günlerde gündemi meşgul eden konulardan birisi de ülkemizdeki iPhone satışlarının azaldığına yönelik iddialar.

Şu anda iPhone modellerinin fiyatları iyice uçmuş durumda. Apple en son dolar 4.7TL seviyelerindeyken fiyatlarını güncellemiş ve iPhone X fiyatını 7500TL’ye çekmişti. Muhtemelen şu an Apple’ın stokları boşalmadığı için yeni bir zam yapma gereği duymuyorlar.

Fakat doların şu aralar 6TL bandında olduğunu düşünürsek, güncellenen stoklarla birlikte yeni bir zammın kapıda olduğunu da söyleyebiliriz.

Dolayısıyla, iPhone satışlarının azaldığı doğrudur. İşin aslı önümüzdeki dönemde bu satışlar iyiden iyiye azalmaya devam edecektir.