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Türkiye'den Arap Ligi'nin Bakanlar Konseyi kararlarına tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.03.2020 00:21 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Arap Ligi'nin, 4 Mart'ta Kahire'de gerçekleştirilen Bakanlar Konseyi toplantısında ülkemize yönelik mesnetsiz iddialar içeren kararlarını tümüyle reddediyoruz." ifadesi yer aldı.

Türkiye'den Arap Ligi'nin Bakanlar Konseyi kararlarına tepki

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin, Arap ülkelerinin toprak bütünlüklerine ve siyasi birliklerine her zaman saygı gösterdiği ve bunları desteklediği, bölgenin daha fazla istikrarsızlığa sürüklenmemesi için yapıcı bir tutum sergilediği vurgulandı.

Türkiye'nin bu yöndeki çabalarının Arap ülkelerinin halkları tarafından takdir edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bazı Arap Ligi üyelerinin ülkemize yönelik asılsız ithamları, esasen bu ülkelerin kendi yıkıcı faaliyetlerini örtmeye yönelik beyhude çabalarının ürünüdür. Malum ülkelerin bazı Arap ülkelerinde yaşanan insanlık dramlarına sadece kayıtsız kalmadıkları, aynı zamanda bu dramlara neden olan rejimleri, milis liderlerini, ayrılıkçı grupları ve terör örgütlerini destekledikleri de gayet iyi bilinmektedir.

Arap Ligi'ni, ülkemize karşı düşmanca tavır takınan bazı üyelerinin güdümünde hareket etmek yerine, bölgede istikrar ve güvenliğin sağlanmasına yönelik olumlu bir rol üstlenmeye davet ediyoruz."

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Bakanlığı Arap Ligi

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