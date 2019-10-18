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Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı'ndan Barış Pınarı Harekatına destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2019 13:10 | Son Güncelleme

İstanbul DHA -  FIRAT Nehri'nin doğusundaki alanların terör örgütlerinden arındırılmasına yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı (TGTV) destek mesajı verdi.  Vakıf üyelerinin de katılımıyla gerçekleşen basın açıklamasında konuşan TGTV Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Hamza Akbulut, "Türkiye, emperyalist (sömürgeci) güçlerle savaşmaktadır.

İstanbul DHA - FIRAT Nehri'nin doğusundaki alanların terör örgütlerinden arındırılmasına yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı (TGTV) destek mesajı verdi.

Vakıf üyelerinin de katılımıyla gerçekleşen basın açıklamasında konuşan TGTV Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Hamza Akbulut,

"Türkiye, emperyalist (sömürgeci) güçlerle savaşmaktadır. DEAŞ terör örgütüne karşı operasyon yapacağız diyerek, 65 ülkeyle koalisyon kuran ABD, teröristlere binlerce tır silah vermiş ve onları eğitmiştir. Desteğini de sürdürmektir. Bu gerçekler ortadayken, ABD'ye birşey demeyenler, Türkiye'ye dil uzatıp, ordumuzu yıpratmak istemektedirler. Ordumuz, sivil halka zarar vermemek için gerekli hassasiyeti göstererek terörle mücadele etmektedir" dedi.

Akbulut, "Devletimiz, güvenliğimiz bağımsızlığımız ve özgürlüğümüz için adım atmıştır. Vatandaşlar ve sivil kuruluşlar olarak beraberliğimizi ve kardeşliğimizi muhafaza ederek destek olmalıyız. Bu günler siyasi hesapların yapılacağı günler değildir. Her türlü ambargo ve saldırıyı, milli dayanışmayla yenecek güçteyiz. Türkiye'nin başarısı mazlum milletlere ve İslam Dünyasına moral vermektedir. Korku, tuzak ve tehditle kendi içine hapsedilen İslam alemi, inşallah Barış Pınarı zaferi ile vurulan prangaları söküp atacaktır. Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı, üyeleriyle birlikte 'Barış Pınarı Harekâtını' desteklemektedir. TGTV, Kahraman Ordumuzun, Devletimizin, devletimizi temsil eden Sayın Cumhurbaşkanımızın yanındadır. Emperyalist güçlerle savaşan ordumuzun muzaffer olacağına inancımız tamdır. Dua etmekteyiz. Şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, Ordumuza zafer diliyoruz" diye konuştu.

Basın açıklamasının ardından toplu fotoğraf çekimi sırasında vakıf üyeleri Mehmetçiğe destek amacıyla asker selamı verdi.

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