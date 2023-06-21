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Türkiye günlerce o işkenceyi konuşmuştu: Rezidansta çamaşır ipiyle... Haklarında istenen ceza belli oldu!

21.06.2023 10:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye geçtiğimiz yıl günlerce Konya'da nişanlısı Sara Demir (24) ve arkadaşları Tuğba Demirci (22) ile birlikte Murat Demirci'nin (41) eski sevgilisi D. A.'yı (21) kaçırıp rezidansta maruz bıraktığı akılalmaz işkenceleri konuşmuştu. 2 saat boyunca işkenceye maruz kalan D. A. çamaşır ipiyle bağlanmıştı. Ayrıca aynı gün şüphelilerin Demirci'nin bir başka eski sevgilisine de işkence yaptığı ortaya çıkmıştı. 3 sanıkla ilgili yargı sürecinde yeni bir gelişme yaşandı.

Türkiye günlerce o işkenceyi konuşmuştu: Rezidansta çamaşır ipiyle... Haklarında istenen ceza belli oldu!

Olay, 8 Nisan 2022’de Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi'ndeki bir rezidansta meydana geldi. Murat Demirci, bir süre flört ettiği eski çalışanı D. A. ile buluşarak otomobille yola çıktı. Meram ilçesine gelindiğinde otomobile Demirci'nin nişanlısı Sara Demir ve arkadaşı Tuğba Demirci de bindi. İki kadın, iddiaya göre D. A.'yı ellerini çamaşır ipiyle bağladı. Rezidansa götürülen D. A., burada 2 saat boyunca işkence gördü. D. A., kurtulduktan sonra polise giderek şikayetçi oldu.

Gözaltına alınan şüpheliler, ifadelerinin ardından adli kontrolle serbest bırakıldı. Şüphelilerin aynı gün Murat Demirci'nin başka bir eski sevgilisi Merve Kaya'ya da işkence yaptığı ortaya çıktı. Tekrar gözaltına alınan şüpheliler, tutuklandı. 3 kişi hakkında ayrıca D. A.'ya yönelik işkence iddiası nedeniyle de tutuklama kararı çıkartıldı.

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İDDİANAMEDE 3 SANIĞA 41'ER YIL HAPİS İSTEMİ

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca D. A.’ya işkence iddialarıyla ilgili hazırlanan iddianamede Murat Demirci, nişanlısı Sara Demir ve arkadaşı Tuba Demirci hakkında 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'haberleşmenin gizliliğini ihlal etmek', 'hakaret', 'özel hayatın gizliliğini ihlal etmek', 'kasten yaralama', 'cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'mala zarar verme', 'birden fazla kişi tarafından silahla yağma' suçlarından 41'er yıla kadar hapis cezası istendi. İddianame, Konya 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

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3 KİŞİ TAHLİYE OLDU

Mahkeme heyeti 3'üncü duruşmada delillerin büyük oranda toplandığını belirterek, 3 kişinin tutuklu bulundukları süreyi göz önünde bulundurarak, tahliyelerine karar verdi. Sanıklar 5'inci kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya D. A., avukatları Furkan Avcı ve Mehmet Fatih Soylu ile sanıkların avukatları katıldı.

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Cumhuriyet savcısı duruşmada mütalaasını açıkladı. Mütalaada 'birden fazla kişiyle nitelikli hürriyeti yoksun kılma' suçundan 14'er yıl, 'birden fazla kişiyle nitelikli yağma' suçundan 7 yıl 6’şar ay, 'haberleşmenin gizliliğini ihlal' suçundan 3'er yıl, 'mala zarar verme' suçundan 3'er yıl, 'tehdit ve hakaret' suçundan 2'şer yıl ve 'özel hayatın gizliliğini ihlal' suçundan 3'er yıl olmak üzere toplamda her sanık için ayrı ayrı 32 yıl 6’şar ay hapis cezası istedi.

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Mahkeme heyeti, taraf avukatlarının mütalaaya karşı savunmalarını yapmaları ve kararını vermek için duruşmayı erteledi.

SANIKLARA DİĞER İŞKENCE DAVASINDAN HAPİS CEZASI

Sanıklar, Merve Kaya’ya yönelik eyleminden dolayı yargılandığı davada ise hapis cezası aldı. Yargılama sürecinde adını 'Eda' olarak değiştiren Merve Kaya şikayetinden vazgeçti, ancak yargılama kamu davası olarak devam etti. Bu süreçte 3 sanık, tutuksuz yargılanmak üzere tahliye oldu. 6 Nisan'da karar duruşması görüldü. Mahkeme heyeti, 3 sanığa 'hürriyetten yoksun kılma' suçundan 6'şar yıl, 'tehdit ve hareket' suçundan 2 yıl 6'şar ay, 'yağma' suçunu da 'kasten yaralama' olarak değerlendirip, 16 ay 15'er gün olmak üzere toplam 9 yıl 10 ay 15'er gün hapis cezası verdi. Sanıklar, 'mala zarar verme' suçundan ise beraat etti.

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(DHA)

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