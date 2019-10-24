HABER

"Türkiye harekattan büyük başarıyla çıktı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2019 15:44 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Edibe Sözen: - "Son 3 hafta bizim için önemliydi, özellikle Barış Pınarı Harekatı'nın devam ettiği süreci, biz de bölgede sınırlara yakın olduğumuz için pür dikkat izledik. Türkiye çok büyük bir başarıyla, hem diplomatik hem de askeri bir başarıyla çıktı" - "Türkiye önemli bir kalkış noktası yakaladı. Sahadayız, bölgedeyiz, uluslararası anlamda 'var olma' derdimiz var. Türkiye böyle bir kalkış aşaması yakaladı, kalkış noktası yakaladı ve bunun üzerinden inşallah çok daha hızlı bir şekilde devam edecek"

Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Edibe Sözen, "Son 3 hafta bizim için önemliydi, özellikle Barış Pınarı Harekatı'nın devam ettiği süreci, biz de bölgede sınırlara yakın olduğumuz için pür dikkat izledik. Türkiye çok büyük bir başarıyla, hem diplomatik hem de askeri bir başarıyla çıktı." dedi.

Aynı zamanda Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektör Vekili olan Prof. Dr. Edibe Sözen, Düzce Üniversitesinin (DÜ) 2019-2020 Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katıldı.

Sözen, "Teknoloji, Girişimcilik ve Gençlik" başlıklı sunumuyla akademik yılın ilk dersini verdi.

Üniversite olarak Gaziantep'te sınıra yakın bölgede olduklarını dile getiren Sözen, "Son 3 hafta bizim için önemliydi, özellikle Barış Pınarı Harekatı'nın devam ettiği süreci, biz de bölgede sınırlara yakın olduğumuz için pür dikkat izledik. Türkiye çok büyük bir başarıyla, hem diplomatik hem de askeri bir başarıyla çıktı. Bu sevincimiz ve heyecanımı sizlerle paylaşmadan edemeyeceğim." diye konuştu.

Sözen, Türkiye'nin önemli bir kalkış noktası yakaladığını vurgulayarak, "Sahadayız, bölgedeyiz, uluslararası anlamda 'var olma' derdimiz var. Türkiye böyle bir kalkış aşaması yakaladı, kalkış noktası yakaladı ve bunun üzerinden inşallah çok daha hızlı bir şekilde devam edecek. Kalkınma düşünürleri buna, 'Ülkelerin bir kalkış süreci vardır.' diyor. Hepimiz o sürecin içindeyiz, bu anlamda iyi bir noktadayız." ifadelerini kullandı.

Çağın önemli etkenlerinden birinin teknolojik girişimcilik olduğuna işaret eden Sözen, devletin gençlere üniversiteler, KOSGEB, TÜBİTAK, Gençlik ve Spor Bakanlığı gibi kurumlarla büyük destekler verdiğini sözlerine ekledi.

- "Gençler için canla başla çalışıyoruz"

DÜ Rektörü Prof Dr. Nigar Demircan Çakar da üniversite hakkında bilgi vererek, "Ülkemizde ve dünyada yaşanan olayları iyi analiz edebilen, evrensel değerleri özümseyerek coğrafyamızın değerlerini yeşertebilen bir gençlik yetiştirmek üzere canla başla çalışıyoruz." dedi.

Törene, Düzce Valisi Zülkif Dağlı, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Burun estetiğinde büyük kolaylık! Bakın nasıl yapılıyormuş Burun estetiğinde büyük kolaylık! Bakın nasıl yapılıyormuş
Yolcuyu almayan dolmuş şoförüne tepki gösteren belediye başkanı konuştuYolcuyu almayan dolmuş şoförüne tepki gösteren belediye başkanı konuştu
Cankurtaranlar, 145 yorgun yüzücüyü kurtardıCankurtaranlar, 145 yorgun yüzücüyü kurtardı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Düzce

En Çok Okunan Haberler

Ünlü oyuncuya şok! Sesi ve pozları cinsel içerikli filmde kullanıldı

Ünlü oyuncuya şok! Sesi ve pozları cinsel içerikli filmde kullanıldı

Tarihi karar: Bir cinayetten 16 kişiye idam cezası!

Tarihi karar: Bir cinayetten 16 kişiye idam cezası!

Eski belediye başkanı bakan yardımcısı oldu!

Eski belediye başkanı bakan yardımcısı oldu!

Vergide yeni dönem! AK Parti'den ilk açıklama

Vergide yeni dönem! AK Parti'den ilk açıklama

Bakan Gül duyurdu: Cumhurbaşkanımız onayladı

Bakan Gül duyurdu: Cumhurbaşkanımız onayladı

Rusya duyurdu: Çekilmeye başladılar!

Rusya duyurdu: Çekilmeye başladılar!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kahreden haber: 1 asker şehit

Kahreden haber: 1 asker şehit

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Trump'tan flaş açıklamalar

Trump'tan flaş açıklamalar

Tel Abyad'dan acı haber! 1 asker şehit, 1 asker yaralı

Tel Abyad'dan acı haber! 1 asker şehit, 1 asker yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Türkiye'den ABD'ye 'Mazlum Kobani' tepkisi: Endişe duyuyoruz

Türkiye'den ABD'ye 'Mazlum Kobani' tepkisi: Endişe duyuyoruz

Maltepe'de fatura ödemeye giden vatandaşlara dolandırıcılık şoku

Fatura ödemeye giden vatandaşlar hayatının şokunu yaşadı

HSK'da 3 isme yeni görev! İşte atanan isimler

HSK'da kritik atamalar!

Bursa'da yeni doğan bebek çöp bidonunun yanında bulundu

Yeni doğan bebek çöp bidonunun yanına bırakıldı!

Resmi Bayramlar'da yeni dönem! Yönetmelik değişti

Resmi Bayramlar Yönetmeliği'nde değişiklik

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.