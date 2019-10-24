"Türkiye harekattan büyük başarıyla çıktı"

Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Edibe Sözen, "Son 3 hafta bizim için önemliydi, özellikle Barış Pınarı Harekatı'nın devam ettiği süreci, biz de bölgede sınırlara yakın olduğumuz için pür dikkat izledik. Türkiye çok büyük bir başarıyla, hem diplomatik hem de askeri bir başarıyla çıktı." dedi.

Aynı zamanda Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektör Vekili olan Prof. Dr. Edibe Sözen, Düzce Üniversitesinin (DÜ) 2019-2020 Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katıldı.

Sözen, "Teknoloji, Girişimcilik ve Gençlik" başlıklı sunumuyla akademik yılın ilk dersini verdi.

Üniversite olarak Gaziantep'te sınıra yakın bölgede olduklarını dile getiren Sözen, "Son 3 hafta bizim için önemliydi, özellikle Barış Pınarı Harekatı'nın devam ettiği süreci, biz de bölgede sınırlara yakın olduğumuz için pür dikkat izledik. Türkiye çok büyük bir başarıyla, hem diplomatik hem de askeri bir başarıyla çıktı. Bu sevincimiz ve heyecanımı sizlerle paylaşmadan edemeyeceğim." diye konuştu.

Sözen, Türkiye'nin önemli bir kalkış noktası yakaladığını vurgulayarak, "Sahadayız, bölgedeyiz, uluslararası anlamda 'var olma' derdimiz var. Türkiye böyle bir kalkış aşaması yakaladı, kalkış noktası yakaladı ve bunun üzerinden inşallah çok daha hızlı bir şekilde devam edecek. Kalkınma düşünürleri buna, 'Ülkelerin bir kalkış süreci vardır.' diyor. Hepimiz o sürecin içindeyiz, bu anlamda iyi bir noktadayız." ifadelerini kullandı.