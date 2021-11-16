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Türkiye ile Azerbaycan arasında TURKOVAC görüşmesi

16.11.2021 15:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Azerbaycan’da, Türkiye’nin ilk yerli yeni tip koronavirüs (Covid-19) aşısı olan TURKOVAC’ın faz 3 çalışmalarının yapılması için görüşmeler başladı.

Türkiye ile Azerbaycan arasında TURKOVAC görüşmesi

Azerbaycan ve Türkiye arasında TURKOVAC’ın faz 3 çalışmalarının yapılması için temaslar başladı. Azerbaycan Sağlık Bakanlığından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, Azerbaycan Sağlık Bakanı Birinci Yardımcısı ve Sağlık Bakanı görevini geçici olarak yürüten Teymur Musayev’in Türkiye’nin Sağlık Enstitüsü ve Aşı Enstitüsü müdürlerini kabul ettiği belirtildi.

Toplantıda, Türkiye tarafından Covid-19’a karşı inaktive edilmiş TURKOVAC aşısının klinik denemelerinin üçüncü fazına Azerbaycan’ın da katılmasının önerildiği kaydedildi. Musayev’in ise aşının Azerbaycan’da üçüncü klinik araştırmasının yapılması için sunulan belgelerin yakında değerlendirileceğini ifade ettiği aktarıldı.
Görüşmede taraflar arasında aşının bilimsel ve tıbbi yönleri hakkında fikir alışverişinde bulunulduğu kaydedildi.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Azerbaycan
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