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Türkiye ile Birleşik Krallık arasında sağlık alanında iş birliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2019 17:40 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: - "Türkiye-Birleşik Krallık Sağlık İş Forumu ile tıbbi cihazlar, ilaçlar, aşı alanlarında iş birliği, sağlık yatırımları projelerine ilişkin bilgi ve tecrübe paylaşımı, karşılıklı sağlık turizmi imkanlarının artırılması, yatırım ve ticari faaliyet önündeki varsa sorunların tespit edilerek katılımcılar arasındaki ticari faaliyetlerin geliştirilmesi hedeflenmektedir"

Sağlık Bakanlığı ile Birleşik Krallık Hükümeti Uluslararası Ticaret Departmanı arasında sağlık alanında mutabakat zaptı imzalandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık Bakanlığında, Birleşik Krallık Başbakanının Türkiye Ticaret Elçisi Lord Robin Janvrin ile görüştü.

Görüşme sonrası basın mensuplarına açıklama yapan Koca, Türkiye ile Birleşik Krallık arasında ilişkilerin uzun yıllara dayandığını söyledi.

Sağlık alanındaki iş birliğini de "kazan kazan" temelinde artırmak amacıyla çalışmalara devam ettiklerini belirten Koca, "Birleşik Krallık an itibarıyla ülkemizin Avrupa'ya yaptığı ihracatta ikinci sırada olan bir müttefikimizdir. Yaklaşık bir yıl önce Bakanlığımda misafir ettiğim Lord Janvrin ile görüşmemizde ele alınan konuların teknik heyetlerimizce mutabakat zaptına dönüştürülerek imza aşamasına getirilmesinden büyük memnuniyet duyuyoruz." dedi.

Söz konusu mutabakat zaptı ile şubat 2020'de İstanbul'da gerçekleştirmeyi planladıkları Türkiye- Birleşik Krallık Sağlık İş Forumu'nun da temellerini attıklarını dile getiren Koca, "Türkiye-Birleşik Krallık Sağlık İş Forumu ile tıbbi cihazlar, ilaçlar, aşı alanlarında iş birliği, sağlık yatırımları projelerine ilişkin bilgi ve tecrübe paylaşımı, karşılıklı sağlık turizmi imkanlarının artırılması, yatırım ve ticari faaliyet önündeki varsa sorunların tespit edilerek katılımcılar arasındaki ticari faaliyetlerin geliştirilmesi hedeflenmektedir." bilgisini verdi.

Lord Janvrin ise son dönemde Birleşik Krallık ile Türkiye arasındaki ticari ilişkilerin önem kazandığını bir dönemde olunduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:

"Bu mutabakat zaptı her iki ülkenin de iki yönlü ticaret ve yatırım faaliyetlerinde ortak paydalar ve çıkarımlar kazandırdığı için çok önemli bir adım olacaktır. Özellikle sağlık sektöründe hem ülkelerimizin hem de vatandaşlarımızın yararına çok büyük kazanımlar sağlayabileceğimiz çok güzel fırsatlar bulunmakta. İnanıyorum ki bu mutabakat zaptıyla önümüzdeki süreçte ülkelerimiz arasındaki ticari ilişkilerin sağlık sektöründe de daha da derinleşmesini ve daha da ilerletilmesini sağlayacaktır."

Konuşmaların ardından Sağlık Bakanlığı ile Birleşik Krallık Hükümeti Uluslararası Ticaret Departmanı arasındaki mutabakat zaptını Sağlık Bakan Yardımcısı Emine Alp Meşe ile Birleşik Krallık Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott imzaladı.

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