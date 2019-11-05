Türkiye ile Birleşik Krallık arasında sağlık alanında iş birliği

Sağlık Bakanlığı ile Birleşik Krallık Hükümeti Uluslararası Ticaret Departmanı arasında sağlık alanında mutabakat zaptı imzalandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık Bakanlığında, Birleşik Krallık Başbakanının Türkiye Ticaret Elçisi Lord Robin Janvrin ile görüştü.

Görüşme sonrası basın mensuplarına açıklama yapan Koca, Türkiye ile Birleşik Krallık arasında ilişkilerin uzun yıllara dayandığını söyledi.

Sağlık alanındaki iş birliğini de "kazan kazan" temelinde artırmak amacıyla çalışmalara devam ettiklerini belirten Koca, "Birleşik Krallık an itibarıyla ülkemizin Avrupa'ya yaptığı ihracatta ikinci sırada olan bir müttefikimizdir. Yaklaşık bir yıl önce Bakanlığımda misafir ettiğim Lord Janvrin ile görüşmemizde ele alınan konuların teknik heyetlerimizce mutabakat zaptına dönüştürülerek imza aşamasına getirilmesinden büyük memnuniyet duyuyoruz." dedi.

Söz konusu mutabakat zaptı ile şubat 2020'de İstanbul'da gerçekleştirmeyi planladıkları Türkiye- Birleşik Krallık Sağlık İş Forumu'nun da temellerini attıklarını dile getiren Koca, "Türkiye-Birleşik Krallık Sağlık İş Forumu ile tıbbi cihazlar, ilaçlar, aşı alanlarında iş birliği, sağlık yatırımları projelerine ilişkin bilgi ve tecrübe paylaşımı, karşılıklı sağlık turizmi imkanlarının artırılması, yatırım ve ticari faaliyet önündeki varsa sorunların tespit edilerek katılımcılar arasındaki ticari faaliyetlerin geliştirilmesi hedeflenmektedir." bilgisini verdi.