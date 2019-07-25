Türkiye ile Burundi arasında Güvenlik İşbirliği Anlaşması

Heyetler arası görüşmelerde terörden, afet yönetiminde iş birliğine kadar bir çok konuyu ele alacaklarını ifade eden Soylu, FETÖ ile mücadeledeki desteklerinden dolayı konuk bakana teşekkür etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, resmi ziyaret kapsamında Türkiye'de bulunan Burundi Kamu Güvenliği ve Acil Durum Yönetimi Bakanı Alain Guillaume Bunyoni'yi resmi törenle karşıladı. Polis Merasim Mangasını selamlayan konuk bakan ile Soylu, makamda bir süre görüştü.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye ile Burundi arasında imzalanan Güvenlik İşbirliği Anlaşması'na ilişkin, "Bakanlıklarımız arasında gelişen bu iş birliğinin sadece ülkelerimizin istikrarına değil aynı zamanda coğrafyada bölgesel güvenliğin pekişmesine de katkı sağlayacağına inanıyorum." dedi.

Burundi Kamu Güvenliği ve Acil Durum Yönetimi Bakanı Alain Guillaume Bunyoni ise iki ülke arasındaki ilişkilerin uzun bir geçmişe dayandığını belirterek, iki ülkenin ortak zorluklara karşı mücadele ettiğini ifade etti. Bunyoni, ülkesinin hem ulusal hem de bölgesel savunmasına devam edeceğini ve terörle mücadelede uluslararası iş birliğini sürdüreceğini söyledi.

Heyetler arası görüşmelerin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Burundi Kamu Güvenliği ve Acil Durum Yönetimi Bakanı Alain Guillaume Bunyoni iki ülke arasında "Güvenlik İşbirliği Anlaşması"nı imzaladı.

İmza töreninden konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, imzalanan anlaşmanın iki ülke arasındaki karşılıklı güven ve iş birliğinin güçlenmesine katkı sağlayacağını belirterek, "Bakanlıklarımız arasında gelişen bu iş birliğinin sadece ülkelerimizin istikrarına değil aynı zamanda coğrafyada bölgesel güvenliğin pekişmesine de katkı sağlayacağına inanıyorum" diye konuştu.

Heyetler arası görüşmelerde başta terörle mücadele olmak üzere sınır aşan suçlar ve afet yönetiminde iş birliğine bir çok konuyu görüşme imkanı bulduklarını anlatan Soylu, iki ülkenin de sorunlar karşısında aynı bakış açısına sahip olduğunu görmekten mutluluk duyduğunu dile getirdi.