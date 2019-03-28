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TÜRKİYE İLE ÇİN ARASINDAKİ TİCARİ İLİŞKİLERİN GELECEĞİ  TARTIŞILDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2019 13:17 | Son Güncelleme

  Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve DEİK / Türkiye- Çin İş Konseyi tarafından  düzenlenen "Türkiye-Çin Ticaret ve Yatırım Semineri"nde iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin geleceği konuşuldu.

Ümit UZUN-Harun UYANIK,İSTANBUL, (DHA)
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve DEİK / Türkiye- Çin İş Konseyi tarafından düzenlenen "Türkiye-Çin Ticaret ve Yatırım Semineri"nde iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin geleceği konuşuldu.
İstanbul'da bir otelde düzenlenen seminere, İstanbul Vali Yardımcısı İsmail Gültekin, Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Deng Li, Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Cui Wei, DEİK/Türkiye-Çin İş Konseyi Başkanı T. Murat Kolbaşı, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, Proje Direktörü Ahmet Sami Yavuz ve Council for Promotion South-South Cooperation Başkanı Lyu Xinhua’nın katıldı.

Türkiye ile Çin arasındaki ticari ilişkilerin geleceğinin konuşulduğu seminerde, DEİK/Türkiye-Çin İş Konseyi Başkanı T. Murat Kolbaşı, 34 yıldır çalışmalarını gönüllülük esasıyla sürdürdüklerini belirterek, "Ülkelerarası yatırım ve ticareti artırmak için 'ticari diplomasi' anlayışıyla, faaliyetlerimizi Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Ticaret Bakanımız Sayın Ruhsar Pekcan’ın destek ve koordinasyonuyla sürdürüyoruz" dedi.

ULUSLARARASI İTHALAT FUARI
2019’un Kasım ayında Çin’in Şanghay kentinde düzenlenecek olan ‘Çin Uluslararası İthalat Fuarı’na da katılacaklarını belirten Kolbaşı, "O bölgede olmak, orada ihracatı artırmak önemli. Biz de DEİK olarak, geçen seneki fuarın hemen başlangıcında 40’tan fazla toplam cirosu 1 milyar doların üzerinde olan Çinli firmalarla Türk firmalarını sayın bakan yardımcımızla bir araya getirdik. Etkili akılda kalıcı bir toplantı yaptık" dedi.

"TÜRKİYE İLE ÇİN ÖZELİNDE ORTAK HEDEF"
Seminerde konuşan İstanbul Vali Yardımcısı İsmail Gültekin de İstanbul ve Türkiye olarak iki ülke arasındaki ilişkileri daha ileriye taşımaya kararlı olduklarını vurguladı. Gültekin, şöyle konuştu: "Türkiye-Çin ilişkilerini geliştirme konusuna kararlıyız. Çünkü her iki ülkenin lideri bir strateji ve bir hedef ortaya koydu. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, bir kuşak bir yol ve çeşitli ziyaretler vesilesiyle, iki ülkenin hedeflerini oluşturdular. Bizlere düşen bu hedefler doğrultusunda kapasiteleri doğru kullanarak, işbirliğini geliştirmek. İstanbul Valiliği olarak bizim dünyada 4 kardeş şehrimiz var. Bunlardan bir tanesi Çin’in Huandong eyaleti. Dolayısıyla biz Çin’i ve Çin’in tüm bölgelerini çok önemsiyoruz. Tüm bölgeleriyle ilişki kurmaya hazırız ve istekliyiz. İki Çin Havayolu şirketinin doğrudan uçuşa başlıyor olması, bir tanesinin başlamış, diğerinin de önümüzdeki ay itibariyle başlamış olmasından çok memnuniyet duyduğumuzu belirtmek isterim. Bu hem turizm hem de ulaşımdaki kolaylık nedeniyle ticari ve yatırım ilişkilerimizi geliştirecektir diye düşünüyorum" dedi.

VİZE KONUSU
İstanbul Vali Yardımcısı Gültekin, vize konusunda kolaylık istediklerinin altını çizerek, " Şunu da söylemek zorundayım. Vize konusunda daha yapıcı işbirliği istiyoruz. Yatırımcıların ve insanımızın Çin’e gitme konusunu daha da kolaylaştırmak istiyoruz. Geçen yıllara göre daha iyiyiz ama beklentimizin daha fazla olduğunu belirtmemiz lazım. Çünkü vize alma konusunu ne kadar kolaylaştırırsak, iş konusunu o kadar hızlandırırız diye düşünüyorum. Önümüzdeki dönemde İstanbul Valiliği olarak Çinli yatırımcıların tüm işlemlerinin tek bir ofiste çok kolay bir şeklide gerçekleşebileceğini de belirtmek istiyorum" diye konuştu.

Görüntü dökümü:
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-Sempozyumdan genel ve detay görüntüler
-Murat Kolbaşı konuşması
-İstanbul Vali Yardımcısı İsmail Gültekin konuşması

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